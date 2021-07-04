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MamaRika і Сергій Середа розсекретили стать майбутньої дитини

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
4 липня, 13:45
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Співачка MamaRika і гуморист Сергій Середа нарешті зізналися, хто у них народиться. Пера також розповіла про вибір імені для малюка
MamaRika і Сергій Середа розсекретили стать майбутньої дитини
MamaRika і Сергій Середа розсекретили стать майбутньої дитини / Фото: YouTube

Вагітна співачка MamaRika і гуморист Сергій Середа переїхали до Одеси. Там пара чекає на народження першої спільної дитини. Майбутні батьки нарешті розсекретили стать малюка і навіть розповіли, яке ім'я для нього обрали.

Не будемо тягнути і одразу повідомимо, що у MamaRika і Сергія народиться син.

"Хлопець це гарний початок, тому що, коли у тебе є старший брат це завжди круто", – зазначив майбутній батько в сюжеті "Світського життя", опублікованому в YouTube.

У батьків Сергія Середи в родині двоє синів, а у батьків Насті (справжнє ім'я MamaRika) – дві дочки. Настя і Сергій пожартували, що будуть працювати над ще однією дитиною.

Але ось ім'я малюку закохані поки не вибрали. Виявляється, MamaRika проти імені Сергій, яке пропонують батьки її чоловіка.

"Це така хвороблива тема. Жодне ім'я не достойне мого сина. Коли народиться син, ми його побачимо і відразу зрозуміємо хто це: Дамір або Артур. У Сергія взагалі дивне відношення до цього в родині. Тому що його батька звати Сергій, і Сергія звуть Сергій. Сергій Сергійович Середа. Я завжди сміюся з його батьками, кажу: "Ви адекватні взагалі, як так можна було". А його тато каже: "Так може ми і внучика назвемо Сергій?". Кажу: "Ні, на цьому династія Сергєєв закінчується ", – поділилася співачка.

MamaRika і Сергій Середа познайомилися в 2015 році, коли їх запросили вести шоу на музичному каналі. Артисти побралися в січні 2018, а в березні 2020 вони одружилися в Таїланді.

Дивіться в сюжеті, хто із зірок виходив заміж під час вагітності:

Раніше MamaRika і Сергій Середа розповіла про складні періоди у стосунках.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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"Незважаючи на те, що я неодноразово розповідала, що схильна до повноти і працюю над собою, люди все одно знаходять в мені вади. Була повненькою - погано. Схудла - теж все не так. Нікому не догодити, але я і не планую. Моє тіло - моє діло "

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