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Мафіозні війни в китайському кварталі Сан-Франциско спалахнуть з новою силою

Сьогодні, 10:00

Популярний серіал "Воїн" отримав продовження у вигляді третього сезону. В основу сюжету лягли ідеї самого Брюса Лі, а в центрі історії – китайський емігрант, який приїхав до США

Популярний екшн-серіал "Воїн", створенням якого займався шоураннер драми "Банши", продовжили на третій сезон.

Серіал за рукописами Брюса Лі розповідає про мафіозні війни в китайському кварталі Сан-Франциско XIX століття. У центрі сюжету – молодий майстер бойових мистецтв А Сам (Ендрю Кодзі), який переїхав з Китаю до Сан-Франциско на пошуки сестри.

Перші два сезони серіалу "Воїн" дивіться на онлайн на OLL.TV.

Кадр з серіалу "Воїн"
Кадр з серіалу "Воїн"
Фото: Imdb.com

Спочатку серіал виходив на каналі Cinemax, який відмовився від художніх серіалів. Стрімінговий сервіс HBO Max, деякий час назад забрав у свою відеотеку перший і другий сезони "Воїна". І тепер визначив його у свою лінійку оригінальних проєктів і продовжив кримінальну драму на третій сезон. Чим дуже порадував шанувальників серіалу.

"Воїн"
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