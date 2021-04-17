Мафіозні війни в китайському кварталі Сан-Франциско спалахнуть з новою силою
Популярний серіал "Воїн" отримав продовження у вигляді третього сезону. В основу сюжету лягли ідеї самого Брюса Лі, а в центрі історії – китайський емігрант, який приїхав до США
Популярний екшн-серіал "Воїн", створенням якого займався шоураннер драми "Банши", продовжили на третій сезон.
Серіал за рукописами Брюса Лі розповідає про мафіозні війни в китайському кварталі Сан-Франциско XIX століття. У центрі сюжету – молодий майстер бойових мистецтв А Сам (Ендрю Кодзі), який переїхав з Китаю до Сан-Франциско на пошуки сестри.
Перші два сезони серіалу "Воїн" дивіться на онлайн на OLL.TV.
Спочатку серіал виходив на каналі Cinemax, який відмовився від художніх серіалів. Стрімінговий сервіс HBO Max, деякий час назад забрав у свою відеотеку перший і другий сезони "Воїна". І тепер визначив його у свою лінійку оригінальних проєктів і продовжив кримінальну драму на третій сезон. Чим дуже порадував шанувальників серіалу.
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