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Разврат в Лондоне 19 века продолжается! Сериал Бриджертоны продлили на два новых сезона

Сегодня, 12:18

Стриминговая платформа Netflix заявила о продлении американского сериала "Бриджертоны", который обогнал "Ведьмака" по популярности. Пока проходят съемки второго сезона

Историческую драму "Бриджертоны", звезда которого покинул проект на пике его популярности, продлили сразу на третий и четвертый сезоны. Сейчас в производстве находится второй сезон, но зрители могут быть точно уверены, что история семейства Бриджертоны на этом не закончится.

О продлении стало известно из заявления в Twitter-аккаунте проекта.

Дафна Бриджертон
Дафна Бриджертон
Фото: Netflix

Сериал "Бриджертоны" вышел в декабре прошлого года и вошел в пятерку самых популярных премьер, обогнав "Ведьмака" по просмотрам.

Сериал от сценаристки "Анатомии страсти" и "Как избежать наказания за убийство" Шонды Раймс основан на серии романов американской писательницы Джулии Куинн. Ее манера письма во многом похожа на стиль знаменитой Джейн Остин, книги которой считаются шедеврами. Только вот привычной романтизации леди и джентльменов прошлых столетий в этом сериале вы не увидите. Сериал пронизан темами борьбы за права женщин и расовых меньшинств. Даже ЛГБТ-тематика органично вплетается в сюжет, несмотря на то, что события происходят в Англии 19-го века.

Сюжет

Действие сюжета "Бриджертонов" разворачивается в начале XIX века, в эпоху Регентства в Великобритании. В центре внимания – достаточно уважаемая в обществе семья Бриджертонов. Старшая дочь семейства, Дафна Бриджертон, уже повзрослела и родители решают, что самое время ей подумать о замужестве. Дафна начинает поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляют ее.

После очередной неудачи, пребывая в состоянии апатии и уверенности, что она так и останется старой девой, в ее жизни появляется герцог Гастингс. И хотя изначально отношения Дафны и герцога больше напоминают неприязнь, чем симпатию, очень скоро эти двое понимают, что могут быть полезны друг другу. Дафну Бриджертон озаряет гениальная идея, как она может выполнить требования родителей.

Во втором сезоне нам покажут новую историю о лорде Энтони Бриджертоне, который будет искать свою любовь.

Ранее мы поделились крутыми идеями отдыха по мотивам сериалов "Ход королевы" и "Бриджертоны".

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