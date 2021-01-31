Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лужа крови, перелом и рассечение: Тарас Цымбалюк серьезно травмировался на съемках (фото)

Сегодня, 13:58

Цымбалюку сломали нос

Звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который ранее рассказал о своем стиле, получил серьезную травму во время съемок очередного проекта. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Актер получил закрытый перелом костей носа и рассечение, ему также накладывали швы. Тарас поделился подробностями инцидента.

"Мы снимали драку, которую, как мне показалось, отточили...Но так получилось, что мой партнер не рассчитал траекторию полета руки, еще и немного поскользнулся и дал мне в нос. Сразу лужа крови, завершенный на половине съемочный день, и как результат: закрытый перелом костей носа, также наложили швы, у меня еще и рассечение", – написал Тарас.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк
Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Теперь актеру положена минимум неделя больничного режима, врачи прописали ему пять препаратов. Тарас признался, что съемочные дни были расписаны на две недели вперед без выходных, но жизнь внесла свои коррективы.

"От таких ситуаций ни один актер не застрахован. Но, конечно, этот опыт следует добавить в копилку и сделать правильные выводы. Поэтому, друзья, берегите себя и своих коллег. Будьте здоровы!" – рассказал Цымбалюк.

Напомним, Шарлиз Терон повредила руку во время работы над боевиком "Бессмертная гвардия".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Цымбалюк, Трегубова и другие снялись в клипе запрещенного в Украине музыканта "Нет ничего невозможного", - Тарас Цымбалюк об участии в "Танцях з зірками", кино и помолвке "Было неожиданно вылететь": Тарас Цымбалюк о своем последнем выступлении на шоу «Танці з зірками-2020»
актер травма Тарас Цымбалюк
Реклама

Новости партнеров

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Умер советский и российский актер Василий Лановой
Умер советский и российский актер Василий Лановой

Популярные статьи

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Вчера, 23:36Звездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

Вчера, 16:26Звездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

Вчера, 10:58Звездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

Вчера, 05:51Психо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

29 январяЗвездно

Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

29 январяЗвездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

29 январяЗвездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

29 январяПсихо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

28 январяЗвездно

Развратный 19-й век и темнокожие аристократы. Почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум

28 январяВкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

28 январяМодно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

28 январяВкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Новости партнеров

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Анна Стахурска – прекрасная жена лучшего футболиста сезона
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять