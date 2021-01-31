Калюжа крові, перелом і розсік: Тарас Цимбалюк серйозно травмувався на зйомках (фото)

Цимбалюку зламали ніс

Зірка серіалів "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, який раніше розповів про свій стиль, отримав серйозну травму під час зйомок чергового проєкту. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Актор отримав закритий перелом кісток носа і розсік, йому також накладали шви. Тарас поділився подробицями інциденту.

"Ми знімали бійку, котру, як мені здалося, ми відточили...Але так вийшло, що мій партнер не розрахував траекторію польоту руки, ще й трохи посковзувся і дав мені в ніс...Одразу калюжа крові, закінчений на половині знімальний день і як результат: закритий перелом кісток носа, також наклали шви, бо ще й маю розсік", – написав Тарас.

Тарас Цимбалюк Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тепер акторові передбачено мінімум тиждень лікарняного режиму, лікарі прописали йому п'ять препаратів. Тарас зізнався, що знімальні дні були розписані на два тижні вперед без вихідних, але життя внесло свої корективи.

"Від таких ситуацій жоден актор не застрахований. Але, звичайно, цей досвід варто прийняти до копілки і зробити правильні висновки. Тому, друзі, бережіть себе і своїх колег. Будьте здорові!" – розповів Цимбалюк.

Нагадаємо, Шарліз Терон пошкодила руку під час роботи над бойовиком "Безсмертна гвардія".

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