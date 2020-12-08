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Цымбалюк и Трегубова снялись в клипе запрещенного в Украине музыканта

Сегодня, 18:27

Над клипом работала украинская команда

Группировка "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым выпустила клип на песню "Миг". Несмотря на то, что с 2016 года певец находится в базе "Миротворца" за выступление в Крыму, он выбрал украинскую команду для новой видеоработы.

Главные роли в клипе исполнили украинские актеры Тарас Цымбалюк, Даша Трегубова, Виктория Варлей и Ольга Голдис. Режиссером работы стал украинский режиссер Леонид Колосовский. Ранее он уже снимал клип для группировки "Ленинград".

Внимательные зрители отметили, что съемки проходили в Киеве в одном из отелей.

Клип рассказывает историю о жизни стареющих женщин, которым так не хватает мужского внимания. Клип уже попал в тренды YouTube, но поклонники от новой работы не в восторге. "Не в тренде", "Как-то совсем не совсем", "Слабовато", – написали поклонники.

Смотреть клип на песню "Миг":


Ранее рэпер Баста назвал себя украинцем, но не захотел говорить об аннексированном Крыме.

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