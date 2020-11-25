Коко Роша стала мамой в третий раз. Первое фото малышки уже в Сети

Модель родила девочку

В модельном мире бэби-бум. Только мы сегодня рассказывали о беременности Карли Косс, а сейчас сообщаем, что модель Коко Роша стала мамой в третий раз. Радостной новостью она поделилась на своей страничке в Instagram.

У модели и ее мужа фотографа Джеймса Конрана родилась дочь. Девочку назвали Айли Рин Конран. Коко Роша не стала закрывать лица малышки и уже поделилась совместным фото с дочкой.

"Мы с мужем Джеймсом очень благодарны за безопасные роды нашей малышки Айли Рин Конран. Наконец-то мы поедем домой к старшей сестре Айони Джеймс и старшему брату Айверу Имсу. Для всех это была любовь с первого взгляда, и мы все так рады, что этой зимой спрячемся и прижмемся друг к другу", – подписала снимок модель.

Коко Роша Фото: instagram.com/cocorocha

Ранее мы рассказывали, что Эмили Ратаковоски беременна первенцем.

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