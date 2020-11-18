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Осенний беби-бум: кто из звезд стал мамой, а кто только готовится

Вчера, 15:30

В семьях многих знаменитостей настоящий беби-бум

Если кто-то и хочет 2020 год забыть поскорее, то точно не героини нашей подборки. Кто-то уже стал мамой, а кто-то только готовится принимать поздравления. Сегодня.Lifestyle рассказывает, кто осенью из звездных мам познал радости материнства, а кому еще это предстоит.

Ники Минаж

Ники Минаж опубликовала фото сына
Ники Минаж опубликовала фото сына
Фото: instagram.com/nickiminaj

В сентябре американская певица Ники Минаж стала мамой в первый раз. У нее родился мальчик. Певица не спешит делиться подробностями нового статуса.

Эшли Симпсон

Эшли Симпсон родила третьего ребенка
Эшли Симпсон родила третьего ребенка
Фото: instagram.com/ashleesimpsonross

В конце октября мамой в третий раз стала Эшли Симпсон. Она родила мальчика, которого назвали Зигги.

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова с мужем и детьми
Светлана Тарабарова с мужем и детьми
Фото: instagram.com/tarabarova

Во второй раз мамой стала певица Светлана Тарабарова. В сентябре артистка родила своему мужу дочь Машу.

Наталья Подольская

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

В октябре во второй раз родителями стали Наталья Подольская и Владимир Пресняков. У звездной пары родился мальчик.

Илона Гвоздева

Илону Гвоздеву выписали из роддома
Илону Гвоздеву выписали из роддома
Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Украинский хореограф Илона Гвоздева в октябре родила сына Доминика. Также у танцовщицы есть старшая дочь Валерия.

Кристина Решетник

Григорий и Кристина Решетник с детьми
Григорий и Кристина Решетник с детьми
Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Готовится стать мамой жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина. Пара уже знает пол будущего ребенка. У них родится третий сын.

Анна Андрес

Анна Андрес
Анна Андрес
Фото: instagram.com/ann.andres

Скоро мамой станет победительница "Мисс Украина Вселенная – 2014" и модель Анна Андрес. Она призналась, что очень мечтала о ребенке.

Эмили Ратаковски

Модель Эмили Ратаковски
Модель Эмили Ратаковски
Фото: instagram.com/emrata

Не скрывает своего интересного положения модель Эмили Ратаковски. Отметим, что Эмили не хочет раскрывать пол своего ребенка. А в будущем она не планирует малышу гендерные стереотипы.

Роми Стрейд

Роми Стрейд
Роми Стрейд
Фото: instagram.com/romeestrijd

Скоро радости материнства познает ангел Victoria's Secret нидерландская модель Роми Стрейд. Модель несколько лет лечилась от бесплодия, чтобы увидеть долгожданные две полоски.


Эльза Хоск

Модель Эльза Хоск
Модель Эльза Хоск
Фото: instagram/hoskelsa

Еще один ангел Victoria's Secret скоро станет мамой. У модели Эльзы Хоск родится девочка.

Василиса Фролова

Василиса Фролова
Василиса Фролова
Фото: instagram.com/elle_ukraine

Список будущих мама пополнила и телеведущая Василиса Фролова. Она призналась, что в свои 42 уже перестала верить что когда-нибудь станет мамой, но чудо произошло.

Ранее мы рассказывали, как карантин научил украинских звезд экономить.

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