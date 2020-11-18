Осенний беби-бум: кто из звезд стал мамой, а кто только готовится

В семьях многих знаменитостей настоящий беби-бум

Если кто-то и хочет 2020 год забыть поскорее, то точно не героини нашей подборки. Кто-то уже стал мамой, а кто-то только готовится принимать поздравления. Сегодня.Lifestyle рассказывает, кто осенью из звездных мам познал радости материнства, а кому еще это предстоит.

Ники Минаж

Ники Минаж опубликовала фото сына Фото: instagram.com/nickiminaj

В сентябре американская певица Ники Минаж стала мамой в первый раз. У нее родился мальчик. Певица не спешит делиться подробностями нового статуса.

Эшли Симпсон

Эшли Симпсон родила третьего ребенка Фото: instagram.com/ashleesimpsonross

В конце октября мамой в третий раз стала Эшли Симпсон. Она родила мальчика, которого назвали Зигги.

Светлана Тарабарова

Светлана Тарабарова с мужем и детьми Фото: instagram.com/tarabarova

Во второй раз мамой стала певица Светлана Тарабарова. В сентябре артистка родила своему мужу дочь Машу.

Наталья Подольская

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыновьями Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

В октябре во второй раз родителями стали Наталья Подольская и Владимир Пресняков. У звездной пары родился мальчик.

Илона Гвоздева

Илону Гвоздеву выписали из роддома Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

Украинский хореограф Илона Гвоздева в октябре родила сына Доминика. Также у танцовщицы есть старшая дочь Валерия.



Кристина Решетник

Григорий и Кристина Решетник с детьми Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Готовится стать мамой жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина. Пара уже знает пол будущего ребенка. У них родится третий сын.

Анна Андрес

Анна Андрес Фото: instagram.com/ann.andres

Скоро мамой станет победительница "Мисс Украина Вселенная – 2014" и модель Анна Андрес. Она призналась, что очень мечтала о ребенке.



Эмили Ратаковски

Модель Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Не скрывает своего интересного положения модель Эмили Ратаковски. Отметим, что Эмили не хочет раскрывать пол своего ребенка. А в будущем она не планирует малышу гендерные стереотипы.



Роми Стрейд

Роми Стрейд Фото: instagram.com/romeestrijd

Скоро радости материнства познает ангел Victoria's Secret нидерландская модель Роми Стрейд. Модель несколько лет лечилась от бесплодия, чтобы увидеть долгожданные две полоски.



Эльза Хоск

Модель Эльза Хоск Фото: instagram/hoskelsa

Еще один ангел Victoria's Secret скоро станет мамой. У модели Эльзы Хоск родится девочка.

Василиса Фролова

Василиса Фролова Фото: instagram.com/elle_ukraine

Список будущих мама пополнила и телеведущая Василиса Фролова. Она призналась, что в свои 42 уже перестала верить что когда-нибудь станет мамой, но чудо произошло.

Ранее мы рассказывали, как карантин научил украинских звезд экономить.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться