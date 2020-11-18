Осенний беби-бум: кто из звезд стал мамой, а кто только готовится
В семьях многих знаменитостей настоящий беби-бум
Если кто-то и хочет 2020 год забыть поскорее, то точно не героини нашей подборки. Кто-то уже стал мамой, а кто-то только готовится принимать поздравления. Сегодня.Lifestyle рассказывает, кто осенью из звездных мам познал радости материнства, а кому еще это предстоит.
Ники Минаж
В сентябре американская певица Ники Минаж стала мамой в первый раз. У нее родился мальчик. Певица не спешит делиться подробностями нового статуса.
Эшли Симпсон
В конце октября мамой в третий раз стала Эшли Симпсон. Она родила мальчика, которого назвали Зигги.
Светлана Тарабарова
Во второй раз мамой стала певица Светлана Тарабарова. В сентябре артистка родила своему мужу дочь Машу.
Наталья Подольская
В октябре во второй раз родителями стали Наталья Подольская и Владимир Пресняков. У звездной пары родился мальчик.
Илона Гвоздева
Украинский хореограф Илона Гвоздева в октябре родила сына Доминика. Также у танцовщицы есть старшая дочь Валерия.
Кристина Решетник
Готовится стать мамой жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина. Пара уже знает пол будущего ребенка. У них родится третий сын.
Анна Андрес
Скоро мамой станет победительница "Мисс Украина Вселенная – 2014" и модель Анна Андрес. Она призналась, что очень мечтала о ребенке.
Эмили Ратаковски
Не скрывает своего интересного положения модель Эмили Ратаковски. Отметим, что Эмили не хочет раскрывать пол своего ребенка. А в будущем она не планирует малышу гендерные стереотипы.
Роми Стрейд
Скоро радости материнства познает ангел Victoria's Secret нидерландская модель Роми Стрейд. Модель несколько лет лечилась от бесплодия, чтобы увидеть долгожданные две полоски.
Эльза Хоск
Еще один ангел Victoria's Secret скоро станет мамой. У модели Эльзы Хоск родится девочка.
Василиса Фролова
Список будущих мама пополнила и телеведущая Василиса Фролова. Она призналась, что в свои 42 уже перестала верить что когда-нибудь станет мамой, но чудо произошло.
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