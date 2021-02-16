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Как звезды заработали на Дне святого Валентина

Сегодня, 16:00

В Украине средняя стоимость подарка на День всех влюбленных составила около тысячи гривен

Любовь любовью, а деньги заработать – это святое. На подарки ко Дню святого Валентина в мире тратятся миллиарды долларов. И звезды не прочь получить кусочек. Программа "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" с ее ведущим Дмитрием Коляденко узнали, как же зарабатывают на самом романтичном празднике в году певицы Тина Кароль, Рианна и актер Энтони Хопкинс.

Как зарабатывает на 14 февраля Тина Кароль

Тина Кароль ко дню святого Валентина выпустила ароматическую коллекцию для дома. "Аромамагия романтики" – это три свечи, два аромодифузора и саше для авто. Маленькую свечку можно купить за 600 гривен, а вот за большую уже придется выложить 7000 гривен.

Тина Кароль выпускает свечи на День всех влюбленных
Тина Кароль выпускает свечи на День всех влюбленных
Фото: скриншот

Какой бизнес на 14 февраля у Энтони Хопкинса

В общем последние несколько лет звезды довольно часто выпускают аромасвечи. Так, например, в прошлом году свою коллекцию показал актер Энтони Хопкинс. По словам актера – это агендерный, то есть гендерно нейтральный бренд, который подходит любому человеку. Стоит свеча от Хопкинса примерно 1200 гривен. Также актер выпускает духи.

Как зарабатывает певица Рианна на 14 февраля

Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Певица Рианна, которая имеет собственный бренд одежды, уже несколько лет выпускает коллекции белья ко Дню всех влюбленных. В этом году к празднику запланировано аж четыре разные коллекции. Кстати, в 2019 году Рианна официально стала самой богатой певицей мира. На тот момент ее капитал составлял 600 миллионов долларов. Львиную долю этих денег звезда получила не от музыкальной деятельности, а именно от продаж косметики и одежды собственного бренда.

Люди тратят на подарки ко Дню Валентина бешеные деньги. Это одно из самых популярных праздников в Соединенных Штатах. В прошлом году на подарки ко Дню влюбленных американцы потратили почти 30 миллиардов долларов. При этом приветствовали не только своих вторых половинок, но и друзей, коллег по работе и даже домашних любимцев. Только на подарки для животным ушло почти 2 миллиарда долларов. В среднем житель США тратит на подарок до 200 долларов. В Украине средняя стоимость подарка на День всех влюбленных составила около тысячи гривен.

Ранее мы писали, как украинские селебрити отмечают День святого Валентина.

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Источник: Сегодня
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