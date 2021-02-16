Як зірки заробили на Дні святого Валентина

В Україні середня вартість подарунка на День всіх закоханих склала близько тисячі гривень

Кохання коханням, а гроші заробити – це святе. На подарунки до Дню святого Валентина в світі витрачаються мільярди доларів. І зірки не проти отримати шматочок. Програма "Зіркоманія" на телеканалі "Україна 24" з її ведучим Дмитром Коляденком дізналися, як же заробляють на найбільш романтичному святі в році співачки Тіна Кароль, Ріанна і актор Ентоні Хопкінс.

Як заробляє на 14 лютого Тіна Кароль

Тіна Кароль до Дня святого Валентина випустила ароматичну колекцію для дому. "Аромамагія романтики" – це три свічки, два аромодіфузора і саше для авто. Маленьку свічку можна купити за 600 гривень, а ось за велику вже доведеться викласти 7000 гривень.

Тіна Кароль випускає свічки на День всіх закоханих Фото: скриншот

Який бізнес на 14 лютого у Ентоні Хопкінса

Загалом останні кілька років зірки досить часто випускають аромасвічки. Так, наприклад, в минулому році свою колекцію показав актор Ентоні Хопкінс. За словами актора – це агендерність, тобто гендерно нейтральний бренд, який підходить будь-якій людині. Вартість свічки від Хопкінса приблизно 1200 гривень. Також актор випускає парфуми.

Як заробляє співачка Ріанна на 14 лютого

Ріанна Фото: instagram.com/badgalriri

Співачка Ріанна, яка має власний бренд одягу, вже кілька років випускає колекції білизни до Дня всіх закоханих. Цього року до свята заплановано аж чотири різні колекції. До речі, в 2019 році Ріанна офіційно стала найбагатшою співачкою світу. На той момент її капітал становив 600 мільйонів доларів. Левову частку цих грошей зірка отримала не від музичної діяльності, а саме від продажів косметики та одягу власного бренду.

Люди витрачають на подарунки до Дня Валентина скажені гроші. Це одне з найпопулярніших свят в Сполучених Штатах. У минулому році на подарунки до Дня закоханих американці витратили майже 30 мільярдів доларів. При цьому вітали не тільки своїх других половинок, але і друзів, колег по роботі і навіть домашніх улюбленців. Тільки на подарунки для тварин пішло майже 2 мільярди доларів. В середньому житель США витрачає на подарунок до 200 доларів. В Україні середня вартість подарунка на День всіх закоханих склала близько тисячі гривень.

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