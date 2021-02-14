Отгадай фильм по поцелую: тест для романтиков-кинолюбов
Сможете отгадать кино про любовь по одному кадру? Пройдите тест, чтобы определить, насколько вы романтичны.
Просмотр фильмов о любви – отличное дополнение к любому сценарию празднования Дня святого Валентина. Впрочем, устроить себе романтический киновечер можно, когда пожелаете, независимо от даты.
Проходите наш тест, вспоминайте лучшие картины про любовь и определите, насколько вы романтичный киноман.
Начнем с классики. Эта картина считается одним из величайших фильмов всех времен. Обладатель десяти премий "Оскар".
От классики сделаем резкий скачок в современность. Это – один из главных кинохитов мира прямо сейчас.
Добавим немного комедийных ноток нашему романтическому тесту. Уверены, вы уже узнали этот итальянский кинохит.
Надеемся, вы нас поймете и простите. Тест о поцелуях не может обойтись без этого фильма. Хотя он регулярно лидирует во всевозможных антирейтингах, начиная с "Золотой малины".
Тут будет легко. Этот кадр и поцелуй видел каждый. Возможно, вы включаете этот фильм, когда хочется поплакать.
Довольно слез. Ловите кадр из одной из лучших романтических комедий современности. Эту сцену поцелуя под падающим снегом хочется поставить на повтор. Узнали фильм?
Не ожидали увидеть кадр из боевика в нашем тесте? А мы умеем удивлять. Узнали эту огненную парочку, страсть которой передается даже через экраны?
А что это у нас тут за целующиеся подростки? Слоган фильма: "Если ты можешь жить вечно — ради чего ты живёшь?". Вспомнили?
Это один из главных романтических кинохитов 90-х. Вечный сюжет о Золушке заиграл новыми красками в декорациях современного мира. Припоминаете?
С классики начинали – классикой и закончим. Поцелуй под снегопадом у нас уже был. А этот – под проливным дождем, в сопровождении сказочного саунтрека Moon River. Узнали?
Фото: Getty Images, Netflix, Universal, 20th Century Fox, Summit Entertainment, Paramount, imdb.com, freepik.com, стоп-кадры из фильмов.
Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина
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