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Отгадай фильм по поцелую: тест для романтиков-кинолюбов

Сегодня, 18:30

Сможете отгадать кино про любовь по одному кадру? Пройдите тест, чтобы определить, насколько вы романтичны.

Просмотр фильмов о любви – отличное дополнение к любому сценарию празднования Дня святого Валентина. Впрочем, устроить себе романтический киновечер можно, когда пожелаете, независимо от даты.

Проходите наш тест, вспоминайте лучшие картины про любовь и определите, насколько вы романтичный киноман.

Отгадай фильм по поцелую

Ничего сложного: смотрите на романтический кадр и вспоминайте, из какого же он фильма. Мы подготовили подсказки – внимательно читайте их, чтобы не ошибиться.
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1/10

Начнем с классики. Эта картина считается одним из величайших фильмов всех времен. Обладатель десяти премий "Оскар".

"Унесенные ветром"
Конечно, это "Унесенные ветром" (1939). Мелодраматичная история любви Скарлетт О’Хары и Ретта Батлера, которая развивается на фоне событий Гражданской войны в США.
60 %
"Касабланка"
Нет, это "Унесенные ветром" (1939), где история любви Скарлетт О’Хары и Ретта Батлера развивается на фоне событий Гражданской войны в США.
33 %
"Влюбленный Шекспир"
Нет, это "Унесенные ветром" (1939), где история любви Скарлетт О’Хары и Ретта Батлера развивается на фоне событий Гражданской войны в США.
7 %
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2/10

От классики сделаем резкий скачок в современность. Это – один из главных кинохитов мира прямо сейчас.

"Будка поцелуев"
Нет, это "Бриджертоны" (2020) − костюмный сериал, который неожиданно стал самым популярным шоу Netflix. В центре сюжета – огненные страсти между скромницей из высшего лондонского света Дафной и распутником герцогом Гастингсом.
21 %
"Еще по одной"
Нет, это "Бриджертоны" (2020) − костюмный сериал, который неожиданно стал самым популярным шоу Netflix. В центре сюжета – огненные страсти между скромницей из высшего лондонского света Дафной и распутником герцогом Гастингсом.
14 %
"Бриджертоны"
Да вы в теме! Да, это "Бриджертоны" (2020) − костюмный сериал, который неожиданно стал самым популярным шоу Netflix. В центре сюжета – огненные страсти между скромницей из высшего лондонского света Дафной и распутником герцогом Гастингсом.
64 %
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3/10

Добавим немного комедийных ноток нашему романтическому тесту. Уверены, вы уже узнали этот итальянский кинохит.

"Жизнь прекрасна"
Нет, это "Укрощение строптивого" (1980), где очаровательная Лиза в исполнении Орнеллы Мути пытается влюбить в себя убежденного холостяка Элию, которого играет Адриано Челентано.
7 %
"Укрощение строптивого"
Все верно. В "Укрощении строптивого" (1980) очаровательная Лиза в исполнении Орнеллы Мути пытается влюбить в себя убежденного холостяка Элию, которого играет Адриано Челентано.
79 %
"Идеальные незнакомцы"
Нет, это "Укрощение строптивого" (1980), где очаровательная Лиза в исполнении Орнеллы Мути пытается влюбить в себя убежденного холостяка Элию, которого играет Адриано Челентано.
14 %
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4/10

Надеемся, вы нас поймете и простите. Тест о поцелуях не может обойтись без этого фильма. Хотя он регулярно лидирует во всевозможных антирейтингах, начиная с "Золотой малины".

"Грязная любовь"
0 %
"Пятьдесят оттенков серого"
Точно. Эротическая трилогия (2015, 2017, 2018) рассказывает о БДСМ-отношениях соблазнителя-миллионера Кристиана Грея и неопытной скромняги Анастейши Стил.
93 %
"Непристойное предложение"
Нет, это "Пятьдесят оттенков серого" (2015, 2017, 2018) – эротическая трилогия, которая рассказывает о БДСМ-отношениях соблазнителя-миллионера Кристиана Грея и неопытной скромняги Анастейши Стил.
7 %
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5/10

Тут будет легко. Этот кадр и поцелуй видел каждый. Возможно, вы включаете этот фильм, когда хочется поплакать.

"Титаник"
Конечно, это "Титаник" (1997). Леонардо Ди Каприо в роли Джека, Кейт Уинслет в роли Роуз, айсберг на горизонте и саундтрек My Heart Will Go On – убойная слезодавительная комбинация, которая прошибает любого.
77 %
"Виноваты звезды"
Нет, это "Титаник" (1997). Леонардо Ди Каприо в роли Джека, Кейт Уинслет в роли Роуз, айсберг на горизонте и саундтрек My Heart Will Go On – убойная слезодавительная комбинация, которая прошибает любого.
15 %
"Реальная любовь"
Нет, это "Титаник" (1997). Леонардо Ди Каприо в роли Джека, Кейт Уинслет в роли Роуз, айсберг на горизонте и саундтрек My Heart Will Go On – убойная слезодавительная комбинация, которая прошибает любого.
8 %
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6/10

Довольно слез. Ловите кадр из одной из лучших романтических комедий современности. Эту сцену поцелуя под падающим снегом хочется поставить на повтор. Узнали фильм?

"Легкое поведение"
Нет, это "Дневник Бриджит Джонс" (2001). История взбалмошной девушки (Рене Зеллвегер), которая не может разобраться в своих чувствах сразу к двум красавчикам − Марку Дарси (Колин Фёрт) и Дэниелу Кливеру (Хью Грант). Для фанатов картины есть сиквелы, вышедшие на экраны в 2004-м и 2016-м.
8 %
"Дневник Бриджит Джонс"
Это именно он. Фильм 2001 года о взбалмошной Бриджит Джонс (Рене Зеллвегер), которая не может разобраться в своих чувствах сразу к двум красавчикам − Марку Дарси (Колин Фёрт) и Дэниелу Кливеру (Хью Грант). Для фанатов картины есть сиквелы, вышедшие на экраны в 2004-м и 2016-м.
83 %
"С любовью, Рози"
Нет, это "Дневник Бриджит Джонс" (2001). История взбалмошной девушки (Рене Зеллвегер), которая не может разобраться в своих чувствах сразу к двум красавчикам − Марку Дарси (Колин Фёрт) и Дэниелу Кливеру (Хью Грант). Для фанатов картины есть сиквелы, вышедшие на экраны в 2004-м и 2016-м.
8 %
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7/10

Не ожидали увидеть кадр из боевика в нашем тесте? А мы умеем удивлять. Узнали эту огненную парочку, страсть которой передается даже через экраны?

"Бойцовский клуб"
Нет, это "Мистер и миссис Смит" (2005), на съемках которого начался роман Брэда Питта и Анжелины Джоли. По сюжету, они играют супружескую пару наёмных убийц, получивших задание ликвидировать друг друга.
0 %
"Лара Крофт: Расхитительница гробниц"
Нет, это "Мистер и миссис Смит" (2005), на съемках которого начался роман Брэда Питта и Анжелины Джоли. По сюжету, они играют супружескую пару наёмных убийц, получивших задание ликвидировать друг друга.
27 %
"Мистер и миссис Смит"
Да, это фильм 2005 года, на съемках которого начался роман Брэда Питта и Анжелины Джоли. По сюжету, они играют супружескую пару наёмных убийц, получивших задание ликвидировать друг друга.
73 %
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8/10

А что это у нас тут за целующиеся подростки? Слоган фильма: "Если ты можешь жить вечно — ради чего ты живёшь?". Вспомнили?

"Красавица и чудовище"
Нет, это вампирская сага "Сумерки", которая объединяет пять фильмов. Первый из них вышел на экраны в 2008 году. В центре сюжета – невероятная история любви вампира Эдварда (Роберт Паттинсон) и обычной девушки Беллы (Кристен Стюарт).
10 %
"Век Адалин"
Нет, это вампирская сага "Сумерки", которая объединяет пять фильмов. Первый из них вышел на экраны в 2008 году. В центре сюжета – невероятная история любви вампира Эдварда (Роберт Паттинсон) и обычной девушки Беллы (Кристен Стюарт).
10 %
"Сумерки"
Да, это вампирская сага, которая объединяет пять фильмов. Первый из них вышел на экраны в 2008 году. В центре сюжета – история любви вампира Эдварда (Роберт Паттинсон) и обычной девушки Беллы (Кристен Стюарт).
80 %
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9/10

Это один из главных романтических кинохитов 90-х. Вечный сюжет о Золушке заиграл новыми красками в декорациях современного мира. Припоминаете?

"Красотка"
Именно. Миллионер Эдвард (Ричард Гир) знакомится с "ночной бабочкой" Вивьен (Джулия Робертс). И не желает с ней расставаться после проведенной ночи. Это сюжетная завязка фильма "Красотка" (1990) – современной сказки о любви.
90 %
"Это всё она"
Нет. Это фильм "Красотка" (1990), в котором миллионер Эдвард (Ричард Гир) знакомится с "ночной бабочкой" Вивьен (Джулия Робертс). И не желает с ней расставаться после проведенной ночи. Так начинается современная сказка о любви.
10 %
"История вечной любви"
Нет. Это фильм "Красотка" (1990), в котором миллионер Эдвард (Ричард Гир) знакомится с "ночной бабочкой" Вивьен (Джулия Робертс). И не желает с ней расставаться после проведенной ночи. Так начинается современная сказка о любви.
0 %
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10/10

С классики начинали – классикой и закончим. Поцелуй под снегопадом у нас уже был. А этот – под проливным дождем, в сопровождении сказочного саунтрека Moon River. Узнали?

"Великий Гэтсби"
Нет, это "Завтрак у Тиффани" (1961) – классика Голливуда. Одри Хепберн и Джордж Пеппард играют пару влюбленных Холли и Пола, которые далеко не сразу смогли распознать чувства друг к другу. Кстати, саунтрек Moon River, который мы вспоминали, получил "Оскара".
0 %
"Завтрак у Тиффани"
Да, "Завтрак у Тиффани" (1961) – классика Голливуда. Одри Хепберн и Джордж Пеппард играют пару влюбленных Холли и Пола, которые далеко не сразу смогли распознать чувства друг к другу. Кстати, саунтрек Moon River, который мы вспоминали, получил "Оскара".
75 %
"Римские каникулы"
Нет, это "Завтрак у Тиффани" (1961) – классика Голливуда. Одри Хепберн и Джордж Пеппард играют пару влюбленных Холли и Пола, которые далеко не сразу смогли распознать чувства друг к другу. Кстати, саунтрек Moon River, который мы вспоминали, получил "Оскара".
25 %
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Фото: Getty Images, Netflix, Universal, 20th Century Fox, Summit Entertainment, Paramount, imdb.com, freepik.com, стоп-кадры из фильмов.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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