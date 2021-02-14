Отгадай фильм по поцелую: тест для романтиков-кинолюбов

Сможете отгадать кино про любовь по одному кадру? Пройдите тест, чтобы определить, насколько вы романтичны.

Просмотр фильмов о любви – отличное дополнение к любому сценарию празднования Дня святого Валентина. Впрочем, устроить себе романтический киновечер можно, когда пожелаете, независимо от даты.

Проходите наш тест, вспоминайте лучшие картины про любовь и определите, насколько вы романтичный киноман.

Отгадай фильм по поцелую Ничего сложного: смотрите на романтический кадр и вспоминайте, из какого же он фильма. Мы подготовили подсказки – внимательно читайте их, чтобы не ошибиться. Начать 1/10 Начнем с классики. Эта картина считается одним из величайших фильмов всех времен. Обладатель десяти премий "Оскар". 60 % 33 % 7 % Дальше 2/10 От классики сделаем резкий скачок в современность. Это – один из главных кинохитов мира прямо сейчас. 21 % 14 % 64 % Дальше 3/10 Добавим немного комедийных ноток нашему романтическому тесту. Уверены, вы уже узнали этот итальянский кинохит. 7 % 79 % 14 % Дальше 4/10 Надеемся, вы нас поймете и простите. Тест о поцелуях не может обойтись без этого фильма. Хотя он регулярно лидирует во всевозможных антирейтингах, начиная с "Золотой малины". "Грязная любовь" 0 % 93 % 7 % Дальше 5/10 Тут будет легко. Этот кадр и поцелуй видел каждый. Возможно, вы включаете этот фильм, когда хочется поплакать. 77 % 15 % 8 % Дальше 6/10 Довольно слез. Ловите кадр из одной из лучших романтических комедий современности. Эту сцену поцелуя под падающим снегом хочется поставить на повтор. Узнали фильм? 8 % 83 % 8 % Дальше 7/10 Не ожидали увидеть кадр из боевика в нашем тесте? А мы умеем удивлять. Узнали эту огненную парочку, страсть которой передается даже через экраны? 0 % 27 % 73 % Дальше 8/10 А что это у нас тут за целующиеся подростки? Слоган фильма: "Если ты можешь жить вечно — ради чего ты живёшь?". Вспомнили? 10 % 10 % 80 % Дальше 9/10 Это один из главных романтических кинохитов 90-х. Вечный сюжет о Золушке заиграл новыми красками в декорациях современного мира. Припоминаете? 90 % 10 % 0 % Дальше 10/10 С классики начинали – классикой и закончим. Поцелуй под снегопадом у нас уже был. А этот – под проливным дождем, в сопровождении сказочного саунтрека Moon River. Узнали? 0 % 75 % 25 % Дальше

Фото: Getty Images, Netflix, Universal, 20th Century Fox, Summit Entertainment, Paramount, imdb.com, freepik.com, стоп-кадры из фильмов.

Все подробности в спецтеме Гид по Дню Валентина

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