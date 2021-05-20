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Как выглядеть эффектно в вышиванках – личный пример Лилии Ребрик и Марии Мельник

Сегодня, 13:03

В третий четверг мая Украина отмечает День вышиванки. Ведущие телеканала "Украина" продемонстрировали стильные образы

Лилия Ребрик и Мария Мельник в вышиванках
Лилия Ребрик и Мария Мельник в вышиванках
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В День вышиванки ведущие программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", Лилия Ребрик и Мария Мельник провели эфир в яркой одежде с национальной вышивкой.

В третий четверг мая Украина отмечает День вышиванки. Хотя этот праздник еще достаточно молодой, украинцам очень понравилась идея приходить в этот день на работу или на учебу в этнических костюмах. Актриса и ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик выбрала для себя бело-фиолетовое платье с оригинальной вышивкой, дополнив образ туфлями-лодочками и серьгами в тон к наряду.

"Сегодня замечательный день – День вышиванки. Правда, погода нас не очень радует, но когда нам это мешало? Будьте красивыми! Желаю всем хорошего дня", – прокомментировала ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик на своей странице в Instagram.

Ведущая Лилия Ребрик
Ведущая Лилия Ребрик
Фото: Instagram

А вот ее коллега Мария Мельник появилась в эфире в нежно-голубом платье, щедро украшенном вышивкой, и вспомнила, что раньше они каждый четверг вели прямой эфир "Ранку з Україною" в вышиванках.

"День вышиванки – праздник невероятной красоты. Мне очень нравилась наша традиция в каждый четверг наряжаться в вышиванки. Ведь сегодня их разнообразие – и цветов, и фасонов – поражает. Вышиванка – это любовь", – отметила Мария Мельник.

Читайте также поздравления, картинки и стихи ко Дню вышиванки. А если захочется кому-то сделать презент – смотрите идеи лучших подарков на главные праздники мая в нашем календаре.

Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY

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Источник: Сегодня
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