Вышиванка DAY: ведущая Юлия Галушка на модном показе появится в 100-летней вышиванке

Ведущая пройдет по подиуму в вышиванке, которую выпросила у своей прабабушки вместе с другими семейными реликвиями

Юлия Галушка в вышиванке Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

20-го мая канал "Украина 24" устраивает традиционный праздник "Вышиванка DAY", в котором примут участие звезды шоу-бизнеса и известные украинцы. По красной дорожке модного показа пройдется Юлия Галушка, ведущая программы "Сьогодні. Ранок. Вихідний". О своей особенной вышиванке она эксклюзивно рассказала редакции Сегодня. Lifestyle.

Для модного показа ведущая выбрала наряд с невероятной историей. На подиум Юлия выйдет в 100-летней вышиванке, которую шила и вышивала еще ее прабабушка.

Основная часть вышитого платья сделана из грубого домотканого полотна. В народе женщины использовали особую технику: конопли вымачивали, из них делали пряжу и ткали, далее — отбеливали в ледяной воде и выбивали вальком, затем выкачивали рубелем.

Юлия Галушка в вышиванке Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Как правило сверху на рубашку надевали юбку и керсетку, чтобы было видно только вышитые рукава, которые сделаны из тонкого материала.

"Сохранилась вышивка чудом — бабушка решила ничего из нее не перешивать, и спрятала в сундук. Раз в год, летом, моей обязанностью было просушить вещи из сундука и сложить обратно и каждый раз я не могла отвести взгляда от рубашки. Таким образом она провела на дне сундука минимум 80 лет. Пока я не выпросила ее у бабушки вместе с другими семейными реликвиями", — рассказала Юлия.

И уже 20-го мая мы будем иметь возможность любоваться аутентичной, раритетной, удивительно красивой вышиванкой и, конечно, любимой ведущей — Юлией Галушкой.

Напомним, в этом году праздник "Вышиванка DAY" состоится на лучшей смотровой площадке столицы — новой локации КВЦ "Парковый" под открытым небом Viewpoint by Parkovy, но в закрытом формате. Зрители же смогут посмотреть прямую трансляцию в эфире и на ютуб-канале "Украина 24".

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Все подробности в спецтеме ВышиванкаDAY-2021

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