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Як бути ефектним у вишиванці – особистий приклад Лілії Ребрик і Марії Мельник

Сьогодні, 13:03

У третій четвер травня Україна відзначає День вишиванки. Ведучі телеканалу "Україна" продемонстрували стильні образи

Лілія Ребрик та Марія Мельник у вишиванках
Лілія Ребрик та Марія Мельник у вишиванках
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У День вишиванки ведучі програми "Ранок з Україною", яка виходить у будні о 6:30 на телеканалі "Україна", Лілія Ребрик та Марія Мельник провели ефір в яскравому вбранні з національною вишивкою.

У третій четвер травня Україна відзначає День вишиванки. Хоча це свято ще досить молоде, українцям дуже сподобалася ідея приходити цього дня на роботу або на навчання в етнічних костюмах. Актриса і ведуча програми "Ранок з Україною" Лілія Ребрик вибрала для себе біло-фіолетову сукню з оригінальною вишивкою, доповнивши образ туфлями-човниками і сережками в тон до вбрання.

"Сьогодні чудовий день – День вишиванки. Правда, погода нас не дуже радує, але коли нам це заважало? Будьте красивими! Бажаю всім доброго дня", – прокоментувала ведуча телеканалу "Україна" Лілія Ребрик на своїй сторінці в Instagram.

Ведуча Лілія Ребрик
Ведуча Лілія Ребрик
Фото: Instagram

А ось її колега Марія Мельник з'явилася в ефірі в ніжно-блакитній сукні, щедро прикрашеній вишивкою, і згадала, що раніше вони щочетверга вели прямий ефір "Ранку з Україною" у вишиванках.

"День вишиванки – свято неймовірної краси. Мені дуже подобалася наша традиція щочетверга вбиратися у вишиванки. Адже сьогодні їх різноманітність – і кольорів, і фасонів – вражає. Вишиванка – це любов", – зазначила Марія Мельник.

Читайте також привітання, картинки і вірші до Дня вишиванки. А якщо захочеться комусь зробити презент – дивіться ідеї найкращих подарунків на головні свята травня в нашому календарі.

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Джерело: Сьогодні
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