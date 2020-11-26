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Блогера хотели развести почти на 2 тысячи гривен в Tinder – новая афера с билетами

Сегодня, 11:36

Блогер рассказал о необычном виде мошенничества

Украинский блогер Артем Травкин рассказал о необычной истории мошенничества в Tinder. Незнакомка пыталась обмануть его почти на 2 тысячи гривен, предложив купить…билет в театр. Всеми подробностями Артем поделился на своей странице в Facebook.

С девушкой, которая назвалась Анной, Артем познакомился в популярном приложении для знакомств Tinder. Позже они продолжили переписку в Telegram, где незнакомка предложила пойти с ней в театр "Золотые Ворота" в Киеве на спектакль по Чехову "Хорошие люди", который должен был начаться в 23:00. А цена за билет – 1700 гривен!

Артема немного удивило такое позднее время (и цена за билет), но он все-таки решил приобрести билет по ссылке, которую прислала Анна.

Скриншот: facebook.com/trawkin

"Билет который "последний остался" возле моей спутницы стоил 1700 (серединка такая, вроде и не самый мажор в первых рядах сидеть, но и не лох, на галерке сидящий). Я чуть охренел, сказать по правде, всегда в театры ходил за 100-300 гривен, а тут косарь семьсот", – пишет Травкин.

Перед тем как заказать билет, блогер решил почитать отзывы на спектакль. И был удивлен, ведь в театре "Золотые Ворота" такой постановки не было.

Артем Травкин
Артем Травкин
Фото: facebook.com/trawkin

"Хорошие Люди" по Чехову действительно дают в Киеве, но...в театре им. Леси Украинки (Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки – прим. Ред). И билеты стоят по 110 гривен. А в театре "Золотые Ворота" такой постановки нет. Есть другие, цена билетов на которые варьируется от 150 до 450 гривен. Просто вся проблема в том, что ссылка, которую мне скинула Анна – липовая, и ведет на сайт жуликов, и на их же жульнический кошелек", – поделился Артем.

Вот таким мошенничеством занимаются сейчас в Tinder. Но это еще культурный вариант, согласитесь. Будьте осторожны, ведь мошенники не дремлют!

Ранее мы сообщали, что украинских пенсионеров атакуют мошенники – просят деньги на лекарства. Мы также рассказывали, как защититься от виртуальных ловушек.

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