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Экс-холостяк Дмитрий Черкасов и вся его семья заразились коронавирусом

13 ноября, 17:01

Предполагается, что заразились они в больнице

Список заразившихся коронавирусом звезд пополняет главный герой шоу "Холостяк-7" Дмитрий Черкасов. Вместе с экс-холостяком положительный тест на коронавирус получила и его семья, пишет viva.ua.

Жена Дмитрия Александра предполагает, что вирус могли подхватить в травмпункте, куда они обращались из-за травмированной ноги. Оказалось, что в том же помещении, где и травмпункт, параллельно принимали пациентов с подозрением на COVID-19.

Дмитрий Черкасов
Дмитрий Черкасов
Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Спустя три дня у Александры появились первые симптомы: сильная боль в горле. На следующий день плохо себя почувствовали себя Дмитрий, двое сыновей и родители Александры. Тест на коронавирус оказался у всех положительным.

Они соблюдали все рекомендации врачей, и болезнь протекала в легкой форме. Но Александра так переживала за семью, что ей прописали транквилизаторы.

Экс-холостяк Дмитрий Черкасов со своей семьей
Экс-холостяк Дмитрий Черкасов со своей семьей
Фото: instagram.com/dmitriy_cherkasov_

"Я безумно переживала за детей, переживала за мужа, так как у него бронхиальная астма и он в самой большой группе риска. Переживала за родителей, которые находятся в возрастом диапазоне 60+ и имеют сопутствующие заболевания", – рассказала жена Черкасова.

Сейчас вся семья чувствует себя хорошо.

Ранее коронавирусом заразилась победительница "Холостяк-10" Даша Ульянова.

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