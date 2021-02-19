Джамала поділилася неймовірно ніжними фото з крихіткою-сином
Малюкові виповнилося вісім місяців
Співачка Джамала, яка розсекретила свою вагу після других пологів, опублікувала в Instagram дуже зворушливі і теплі фото зі своїм молодшим сином Селімом-Гіраєм.
На знімках артистка тримає малюка на руках і міцно його обіймає. В описі до фото Джамала додала текст своєї пісні "Вірю в тебе": "Одна за одною хвилі пройдуть. Як сонце над морем, освітлю твій путь".
До слова, сьогодні, 19 лютого, маленькому Селіму-Гіраю виповнилося вісім місяців.
Зазначимо, що у Джамали є старший син, який народився в березні 2018 року – Емір-Рахман.
На знімки відреагувала ще одна українська співачка і мама двох дітей – Світлана Тарабарова.
"Маленьке диво", – написала вона в коментарях до фото.
Нагадаємо, раніше Джамала вже показувала в Мережі маленького сина.
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