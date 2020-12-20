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"Обнимать и нюхать": Джамала показала нежные фото с шестимесячным сыном

Сегодня, 09:34

Малышу исполнилось полгода

Певица Джамала, которая кардинально сменила имидж, отпраздновала первые полгода своего младшего сына Селима-Гирая. На странице в Instagram звездная мама поделилась трогательными фотографиями с малышом. Смотрите далее, как выглядит младший сын Джа.

Для трогательных фото артистка выбрала золотое платье с длинными рукавами. Волосы Джа заплела в косы. Мальчика она одела в костюм-пижаму с тиграми и ярким капюшоном.

Джамала с младшим сыном
Джамала с младшим сыном
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"6 месяцев. Обнимать. Нюхать", – коротко подписала свой пост Джамала.

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Примечательно, что лицо ребенка исполнительница еще не показывает своим подписчикам. В отличие от ее старшего сына Эмира – его можно часто увидеть на снимках в профиле звезды.

Джамала с сыном Эмиром
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Чем в детстве болела Джамала, смотрите в эксклюзивном сюжете:

Напомним, недавно мы писали, что певец Рики Мартин показал подросшего сына.

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