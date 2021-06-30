Как Полякова отмечала день рождения супруга: Астафьева прибыла на катере, а Маша взяла автомат

Локацией для мероприятия стал двор частного дома Поляковой на берегу Днепра, поэтому звезды прибывали на яхтах и лодках

Оля Полякова устроила супругу тематическую вечеринку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица Оля Полякова, которую недавно пристыдили за фотошоп на фотографиях в купальнике, устроила незабываемый праздник своему супругу Вадиму. Певица организовала вечеринку на природе, декорировав двор их дома в кубинском стиле. Яркие платья, цветы, эпатажное появление звездных гостей и зажигательные танцы – все это Полякова подготовила для своего любимого. Пока звезды закатывают вечеринки, подсказываем, как вы тоже можете отдохнуть этим летом на максимум и успеть все.

В Instagram Оля Полякова опубликовала фотографию своей дочери, Маши Поляковой в ярком наряде – желтой юбке и полосатом топе. Все было по кубинским традициям – девушка взяла автомат в руки, дерзко глядя на камеру.

Сама Полякова была в длинном сиреневом платье и украсила волосы цветком в тон наряду. На берегу реки обустроили колонки, и поставили большие буквы – "Куба".

Оля Полякова отпраздновала день рождения своего супруга / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Затем начали появляться звездные гости, в числе которых были режиссер Елена Винярская, певица Даша Астафьева и фотограф Соня Плакидюк. Девушки зажигательно танцевали на катере, который довез их до берега.

Скриншот Instagram

Потом на лодке прибыла телеведущая Катя Осадчая в ярко-розовом платье.

Скриншот Instagram

Своего супруга Оля Полякова не показала. Артистка редко публикует совместные фото или видео с ним.

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