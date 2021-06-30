Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Популярному российскому актеру запретили въезд в Украину – СМИ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 июня, 15:55
Копировать ссылку
Популярный российский актер Оскар Кучера незаконно посещал территорию оккупированного Крыма. Теперь артисту запрещен въезд в Украину на три года
Оскару Кучеру запретили въезд в Украину
Оскару Кучеру запретили въезд в Украину / Фото: Instagram

Еще один российский актер пополнил список артистов, которым запрещен въезд в Украину. Об этом сообщает пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, не называя имени актера. Причина – он активно гастролировал в оккупированном Крыму. Как пишут СМИ, речь идет о популярном российском актере Оскаре Кучера.

Отмечается, что Кучера приехал в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Он успел выступить в нескольких городах Украины.

Оскар Кучера не сможет приезжать в Украину три года
Оскар Кучера не сможет приезжать в Украину три года / Фото: Instagram

Когда актер сегодня покидал страну рейсом "Киев – Варшава", уже после оформления на вылет, пограничники на три года запретили ему въезд.

Сообщается, что также Госпогранслужба планирует обратиться в миграционную службу с просьбой аннулировать актеру вид на жительство.

Оскар Кучера снимался в таких популярных сериалах как "Улицы разбитых фонарей" и "Солдаты".

Актер пока не прокомментировал слухи о запрете на въезд в Украину. У себя в InstaStories российский актер поделился фото из самолета, но локацию не стал указывать.

Напомним, на прошлой неделе Филипп Киркоров попал в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Спустя три дня имя российского певца, поддерживающего оккупацию Крыма, исчезло из списка. Филипп Киркоров заявил, что таким образом его украинские фанаты якобы "протянули соломинку дружбы России".

Смотрите в сюжете, кто из звезд шоу-бизнеса попал в учебники:

Ранее мы рассказывали, лидера российской группы "Земляне" признали угрозой украинской нацбезопасности.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
06
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять