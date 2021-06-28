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Олю Полякову в горячих позах пристыдили за фотошоп

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июня, 07:00
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Певица Оля Полякова опубликовала откровенные кадры, сделанные на газоне. Подписчики звезды разглядели в ее снимках "фотошоп"
Олю Полякову раскритиковали за поддельные фото
Олю Полякову раскритиковали за поддельные фото / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, которая недавно показала свое фото в детстве, озадачила фолловеров. Она поделилась с ними новыми фотографиями, но внимание многих привлекла не горячая фигура звезды, а поплывший фон.

А мы делимся с вами календарем летних лайфхаков, который поможет классно провести это лето.

На снимках, опубликованных в Instagram-профиле Поляковой, она позирует лежа и на четвереньках на зеленой траве. Исполнительница одета в красный купальник.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Откровенные кадры определенно привлекли внимание пользователей сети, которые в комментариях написали много комплиментов Оле Поляковой. Но нашлись и те, кто обвинил ее в том, что она якобы убрала свой живот в фоторедакторе.

  • "Ну просто тигрица"
  • "Афродита прям!"
  • "У вас газон поплыл"
  • "Фотошоп, видно как живот подтягивали, что аж поле поплыло"
Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

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Скриншот: instagram.com/polyakovamusic
Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

Одному из подписчиков Оля Полякова ответила: "Ну да, у меня ж пузо обычно".

Ранее Полякова рассказала, что почти все ее фото в купальниках делает ее старшая дочь Маша. А показывать свое тело Олю научила ее мама.

"Моя мама всегда говорила: "Красота женская – это капитал. И красоту женскую нужно чтобы видели люди", – призналась Королева ночи.

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Ранее мы писали, что 48-летняя Хайди Клум без бюстгальтера устроила фотосессию на пляже.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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