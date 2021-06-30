Як Полякова відсвяткувала день народження чоловіка: Астаф'єва прибула на катері, а Маша взяла автомат

Локацією для заходу став двір приватного будинку Полякової на березі Дніпра, тому зірки прибували на яхтах і човнах

Оля Полякова влаштувала чоловіку тематичну вечірку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, яку нещодавно присоромили за фотошоп на фотографіях в купальнику, влаштувала незабутнє свято своєму чоловікові Вадиму. Співачка організувала вечірку на природі, декорувавши двір їхнього будинку в кубинському стилі. Яскраві сукні, квіти, епатажна поява зіркових гостей і запальні танці – усе це Полякова підготувала для свого коханого. Поки зірки закочують вечірки, підказуємо, як ви теж можете відпочити цього літа на максимум і встигнути все.

В Instagram Оля Полякова опублікувала фотографію своєї дочки, Маші Полякової в яскравому вбранні – жовтій спідниці та смугастому топі. Усе було за кубинськими традиціями – дівчина взяла автомат в руки, зухвало дивлячись на камеру.

Сама Полякова була в довгій бузковій сукні та прикрасила волосся квіткою в тон вбрання. На березі річки облаштували колонки, і поставили великі літери – "Куба".

Оля Полякова відсвяткувала день народження свого чоловіка / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Потім почали з'являтися зіркові гості, серед яких були режисерка Олена Вінярська, співачка Даша Астаф'єва та фотограф Соня Плакидюк. Дівчата запально танцювали на катері, який довіз їх до берега.

Скріншот Instagram

Потім на човні прибула телеведуча Катя Осадча в яскраво-рожевій сукні.

Скріншот Instagram

Свого чоловіка Оля Полякова не показала. Артистка рідко публікує спільні фото або відео з ним.

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