Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Деми Ловато после отмены помолвки приняла свою ориентацию. Певица призналась в пансексуальности

Сегодня, 10:06

Певица также заявила, что секс с девушкой ей понравился больше, чем с мужчиной

Летом 2020 года певица Деми Ловато помолвилась с актером Максом Эрихом. Спустя пару месяцев она расторгла помолвку, на что повлияло самовосприятие Деми. Об этом она рассказала в подкасте Джо Рогана.

28-летняя Деми Ловато призналась, что из-за религиозного воспитания боялась признаться в своей сексуальной ориентации, но теперь гордится тем, что является частью ЛГБТ-сообщества.

Певица Деми Ловато
Певица Деми Ловато
Фото: instagram.com/ddlovato/

Влечение к женщинам Деми почувствовала еще в детском возрасте, а уже будучи взрослой попробовала однополый секс. Знаменитость говорит, что интим с женщиной ей понравился больше, чем с мужчиной.

Читайте также:
Дочь Майкла Джексона призналась в нетрадиционной ориентации

Она объяснила, что ее привлекает абсолютно все, и что ей подходит определение пансексуалка (пансексуалов могут привлекать женщины, мужчины, трансгендеры, интерсексуалы – Ред.).

Деми Ловато
Фото: instagram.com/ddlovato

Ловато также заявила, что ее помолвка с Максом Эрихом, которую звезда расторгла в прошлом году, повлияла на ее взгляды на сексуальность.

"Я была помолвлена с одним мужчиной. Я думала, что выйду замуж, может быть, даже забеременею. Но этого не случилось. Тогда я подумала: "Это большой знак". Я думала, что проведу свою жизнь с кем-то. Теперь, когда я не собираюсь этого делать, я почувствовала облегчение от того, что могу жить со своей правдой", – сказала Деми Ловато.

Мы также писали, что Деми Ловато откровенно рассказала о борьбе с наркозависимостью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Младшая сестра Кейт Мосс призналась в своей пансексуальности Папу Римского "вырезали". Ватикан год скрывал поддержку гей-браков понтификом Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом
лгбт Деми Ловато каминг-аут
Реклама

Новости партнеров

Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

Сегодня, 05:05Events

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:26Звездно

"Ди Каприо где?": Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника" (видео)

Вчера, 15:24Звездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

Вчера, 14:45Звездно

"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

Вчера, 13:56Фаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

Вчера, 12:50Звездно

В Сети обсуждают внешний вид сына Наташи Королевой: Он нетрадиционной ориентации?

Вчера, 12:32Звездно

СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)

Вчера, 10:29Вкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

Вчера, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

28 мартаЗвездно

"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

28 мартаЗвездно

"Тоже в суд подаст?": рэпер Баста нахамил Лободе во время телешоу

28 мартаЗвездно

Супругу Петросяна сравнили со старухой Шапокляк: ответ звезды

28 мартаEvents

28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 мартаEvents

Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

27 мартаЗвездно

LOBODA подает в суд на пластического хирурга: что говорит врач (видео)

Новости партнеров

Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Подружка защитника Динамо, от которой невозможно оторвать взгляд
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
55-летняя Элизабет Хёрли опубликовала новое фото
55-летняя Элизабет Хёрли опубликовала новое фото
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять