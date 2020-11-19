Младшая сестра Кейт Мосс призналась в своей пансексуальности

Девушка устроила каминг-аут в Instagram

2020 год не перестает удивлять. Младшая сестра Кейт Мосс, модель Лотти Мосс, призналась в своей пансексуальности. Об этом она рассказала в Instagram во время прямого эфира.

Один из подписчиков поинтересовался, могла бы Лотти встречаться с женщиной. Мосс ответила, что могла бы состоять в отношениях с человеком независимо от пола.

Лотти Мосс Фото: Instagram

"Я пансексуальна, так что не против любого гендера. К тому же это меняется день ото дня. Это зависит от того, с кем я познакомлюсь", – рассказала сестра Кейт Мосс



Стоить отметить, что до этого признания Лотти Мосс появлялась на публике только с мужчинами. Во время прямого эфире модель рассказала, что недавно рассталась с парнем.



"Я встречалась с парнем, он очень меня разозлил, и я сделала тату с надписью "Не твоя". После этого мы расстались", – поделилась девушка.



Напомним, что в своей пансексуальности признались Кара Делевинь, Майли Сайрус и Кристен Стюарт.



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