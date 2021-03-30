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Демі Ловато після скасування заручин прийняла свою орієнтацію. Співачка зізналася в пансексуальності

Сьогодні, 10:06

Співачка також заявила, що секс з дівчиною їй сподобався більше, ніж з чоловіком

Влітку 2020 співачка Демі Ловато заручилася з актором Максом Еріхом. Через пару місяців вона розірвала заручини, на що вплинуло самосприйняття Демі. Про це вона розповіла в подкасті Джо Рогана.

28-річна Демі Ловато зізналася, що через релігійне виховання боялася зізнатися в своїй сексуальній орієнтаціі, але тепер пишається тим, що є частиною ЛГБТ-спільноти.

Співачка Демі Ловато
Співачка Демі Ловато
Фото: instagram.com/ddlovato/

Потяг до жінок Демі відчула ще в дитячому віці, а вже будучи дорослою спробувала одностатевий секс. Знаменитість каже, що інтим з жінкою їй сподобався більше, ніж з чоловіком.

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Вона пояснила, що її приваблює абсолютно все, і що їй підходить визначення пансексуалка (пансексуалів можуть приваблювати жінки, чоловіки, трансгендери, інтерсексуали – Ред.).

Демі Ловато
Фото: instagram.com/ddlovato

Ловато також заявила, що її заручини з Максом Еріхом, які зірка розірвала в минулому році, вплинула на її погляди на сексуальність.

"Я була заручена з одним чоловіком. Я думала, що вийду заміж, може навіть завагітнію. Але цього не сталося. Тоді я подумала: "Це великий знак". Я гадала, що проведу своє життя з кимось. Тепер, коли я не збираюся цього робити, я відчула полегшення від того, що можу жити зі своєю правдою", – сказала Демі Ловато.

Ми також писали, що Демі Ловато відверто розповіла про боротьбу з наркозалежністю .

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