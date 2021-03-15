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Даша Астафьева перенесла срочную операцию: Было внутреннее кровотечение

Сегодня, 11:07

Певицу чудом удалось спасти

Украинская певица и модель Даша Астафьева, которая снялась в клипе Насти Каменских, шокировала поклонников новостью о том, что на днях она перенесла операцию – у артистки открылось внутреннее кровотечение.

На своей странице в Instagram Даша призвала своих подписчиков серьезно относиться к своему здоровью и рассказала свою историю.

"Два дня у меня болел живот. Болел планово (мальчики, простите, знаю) поэтому, так же планово я пила обезболивающие средства. Все эти два дня я провела в делах: встречах, съемках, переговорах, планах, интервью и сборах вперемешку с подготовками. Пила таблетки, которые практически не помогали, и ссылалась на то, что устала, перенервничала, и вот, будут выходные, и я отдохну, полежу", – делится Даша.

(@da_astafieva)

По словам певицы, она не хотела отменять планы, чтобы не подводить людей, которые работали с ней на съемках – поэтому и не обращалась к врачу.

Позже Астафьева все же обратилась в клинику, где ей не сразу поставили диагноз. Как потом оказалось, у артистки открылось внутреннее кровотечение и ей требовалась операция. К счастью, все прошло успешно.

"Сегодня, когда уже смогла изучить и ознакомиться со всей информацией по теме… я понимаю, что это чудо! Мне невероятно повезло", – написала артистка.

Даша призвала беречь себя, свое здоровье и близких.

Напомним, Даша Астафьева поделилась впечатляющими кадрами со съемки под водой.

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