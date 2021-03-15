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Даша Астаф'єва перенесла термінову операцію: Була внутрішня кровотеча

Сьогодні, 11:07

Співачку дивом вдалося врятувати

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва, яка знялася в кліпі Насті Каменських, шокувала шанувальників новиною про те, що днями вона перенесла операцію – у артистки відкрилася внутрішня кровотеча.

На своїй сторінці в Instagram Даша закликала своїх підписників серйозно ставитися до свого здоров'я і розповіла свою історію.

"Два дні у мене болів живіт. Болів планово (хлопчики, вибачте, знаю) тому, так само планово я пила знеболюючі засоби. Всі ці два дні я провела в справах: зустрічах, зйомках, переговорах, планах, інтерв'ю і збори упереміш із підготовками. Пила таблетки, які практично не допомагали, і посилалася на те, що втомилася, перенервувала, і ось, будуть вихідні, і я відпочину, полежу", – ділиться Даша.

(@Da_astafieva)

За словами співачки, вона не хотіла скасовувати плани, щоб не підводити людей, які працювали з нею на зйомках – тому і не зверталася до лікаря.

Пізніше Астаф'єва все ж звернулася в клініку, де їй не відразу поставили діагноз. Як потім виявилося, у артистки відкрилася внутрішня кровотеча і їй була потрібна операція. На щастя, все пройшло успішно.

"Сьогодні, коли вже змогла вивчити і ознайомитися з усією інформацією по темі... я розумію, що це чудо! Мені неймовірно пощастило", – написала артистка.

Даша закликала берегти себе, своє здоров'я і близьких.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва поділилася вражаючими кадрами зі зйомки під водою.

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