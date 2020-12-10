Даша Астафьева показала грудь на съемках новогоднего шоу – видео

Певица выбрала не самый удобный наряд

Подготовка к Новому году идет полным ходом. Телеканал "Украина" готовит грандиозное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна". Уже известны имена ведущих. В праздничном шоу приняла участие и певица Даша Астафьева. Для выступления исполнительница выбрала не самый удобный наряд, который несколько "подставил" ее во время исполнения номера.

На сцене Даша появилась в черном мини-комбинезоне с баской и блестящим корсетом с глубоким декольте. В качестве обуви певица выбрала сапоги-ботфорты. Дополнили образ черные перчатки. Яркий макияж и красная помада еще больше добавили сексуальности.

Певице нужно было исполнить песню с пропущенными словами на включенной беговой дорожке, увидев которую Даша сразу отметила, что была не готова к такому повороту событий, иначе бы надела белье. Но артистка не привыкла отступать и вышла на сцену. Даша так увлеклась исполнением песни "Разговор со счастьем", что забыла о том, что она без белья и засветила свои прелести. Но саму артистку огорчил тот факт, что песня из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" оказалась ей не знакомой.

Даша Астафьева Видео: YouTube

"Хочу отметить, что я эту песню вообще не знаю. Мне сказали, что будут конкурсы караоке, я подумала, может речь идет о моих композициях", – призналась Даша Астафьева на съемочной площадке телеканала "Украина".

Ранее мы рассказывали, почему Надя Дорофеева думала перенести запуск сольного проекта.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться