Супруги похудели на 90 кг. Они не занимались спортом и не сидели на диете: фото до и после

Паре удалось кардинально изменить свою жизнь

25-летняя Стефани Энгблом и ее 29-летний муж Брэндон из американского штата Миннесота в начале года весили по 136 килограммов. Несколько месяцев назад они решили похудеть и кардинально изменить свою жизнь.

В своем Instagram они пишут, что уже сбросили 90 килограммов избыточного веса на двоих, а также поделились секретами правильного питания.

Стефани Энгблом и ее муж Брэндон похудели на 90 кг

Фото: instagram.com/slimmingstephh

По словам супругов, им пришлось немного изменить свой рацион. Брэндон начал употреблять больше белка и уменьшил количество углеводов. Стефани же уменьшила размер порций, заменила сметану греческим йогуртом, говяжий фарш – фаршем из курицы или индейки, цельное молоко миндальным, а также она больше не пьет кофе с сиропом и шоколадом.

Кроме этого, Стефани и Брэндон устраивали долгие прогулки, делали уборку дома, играли с собакой. С января Стефани удалось похудеть на 53 килограмма. Брэндон за тот же срок сбросил более 35 килограммов.

"Если мы хотим прожить долгую, счастливую и здоровую жизнь вместе, нам нужно было что-то изменить", – утверждает Энгблом.

Напомним, 30-летняя Диджей Джарман из города Гамильтон, Новая Зеландия, нашла способ похудеть на 53 килограмма и поделилась своими секретами.

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