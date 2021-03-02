Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Бесподобный Джеймс Бонд: 8 "горячих" фото Дэниела Крейга с начала карьеры

Сегодня, 12:35

Актер начал сниматься с начала 90-х

2 марта звезде фильмов о Джеймсе Бонде, британскому актеру Дэниелу Крейгу исполняется 53 года. Помимо привлекательной внешности, ведь Дэниел – голубоглазый стройный блондин, он также обладает и блестящим актерским мастерством. Его имидж с годами менялся и корректировался, а сам Дэниел переключался на разные роли, чтобы показать свою многогранность. Появление в роли Бонда навсегда изменило карьеру Крейга. Но не изменило того факта, что с десятилетиями актер почти не стареет.

Посмотрим, как выглядел актер с момента начала карьеры.

Фильм "Сила личности", вышедший в 1992 году считается дебютом Дэниела Крейга в большом кино. На момент выхода фильма Дэниелу было 24 года, но к тому времени он уже успел сняться в паре телефильмов и сериалов.

Дэниел Крейг в роли сержанта полиции в фильме "Сила личности"
Дэниел Крейг в роли сержанта полиции в фильме "Сила личности"
Фото: Getty Images

Но первая мировая известность пришла к Дэниелу Крейгу после выхода фильма с Джоли "Лара Крофт: расхитительница гробниц". Дэниел заметно изменился (на момент выхода фильма ему было уже 33 года) и преобразился, ведь он играл главного соперника Лары Крофт.

"Лара Крофт: расхитительница гробниц"
Фото: Pinterest

"Лара Крофт" и предыдущие фильмы закрепили за Дэниелом образ актера, который идеально подходит для ролей в криминальных, гангстерских драмах и боевиках. Так, например, знаменитый Стивен Спилберг выбрал Крейга на роль члена отряда убийц в триллере "Мюнхен".

"Мюнхен"
"Мюнхен"
Фото: Imdb.com

А потом Крейг превратился в кокаинового дельца в фильме Содерберга "Слоеный торт".

"Слоеный торт"
"Слоеный торт"
Фото: Pinterest

В 2006 году карьера Крейга, можно сказать, изменилась на "до" и "после". Невозможно не отметить, как Дэниел Крейг трансформировал имидж после своего дебюта в роли Джеймса Бонда в филмье "Казино "Рояль". Он стал идеальным агентом 007.

Дэниел Крейг после премьеры "Казино "Рояль"
Дэниел Крейг после премьеры "Казино "Рояль"
Фото: Getty Images

Во время двухлетнего перерыва между этой ролью Бонда и следующей ("Квант милосердия") вышло шесть других фильмов с Крейгом. Кстати, к новому фильму "007: Координаты "Скайфолл" (2012) Дэниел Крейг еще больше улучшил свою физическую форму, в то время как ему уже было 42 года.

"007: Координаты "Скайфолл"
"007: Координаты "Скайфолл"
Фото: Pinterest

Кстати, в комедии "Удача Логана" Дэниел Крейг хоть и не изменил своему амплуа (он сыграл эксперта по взрывчатке), то как минимум преобразился до неузнаваемости!

Дэниел Крейг в фильме "Удача Логана"
Дэниел Крейг в фильме "Удача Логана"
Фото: themoviedb.org

Казалось бы, как можно оставаться безупречным на экране уже более 19 лет (считаем с "Лары Крофт"). Но вот выходит детективная комедия "Достать ножи", где Дэниел Крейг в своем стиле "Бонда" играет обаятельного детектива. Нам кажется, или за пару десятилетий Крейг почти не поменялся?

"Достать ножи"
"Достать ножи"
Фото: Pinterest

На очереди новый фильм – "007: Не время умирать", в котором мы попрощаемся с версией Джеймса Бонда в роли Дэниела Крейга. Выход фильма уже не раз сдвигали, так что мы очень надеемся его увидеть уже этой осенью.

Дэниел Крэйг в фильме "Джеймс Бонд: Не время умирать"
Дэниел Крэйг в фильме "Джеймс Бонд: Не время умирать"
Фото: YouTube

Ранее мы показали тройку лучших актеров, которые сыграли Джеймса Бонда.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сенсация "Золотого глобуса-2021": о чем "Земля кочевников" и почему картине предсказывают "Оскар" "Золотая малина-2021": нашумевшая польская версия "50 оттенков серого" бьет рекорды по номинациям Мавка уже не та. В новом тизере мультфильма "Мавка. Лесная песня" показали обновленную героиню
кино актер Дэниел Крейг звезды в молодости
Реклама

Новости партнеров

Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Билык показала повзрослевшего, но странного сына с невестой
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Петр Черный развелся с женой после 26 лет брака
Как выглядит сейчас женщина, которую признали эталоном красоты
Как выглядит сейчас женщина, которую признали эталоном красоты
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять

Популярные статьи

Вчера, 18:30Вкусно

Готовимся к Масленице: 12 начинок для блинов для каждого знака зодиака

Вчера, 15:20Звездно

Мама Королевой обвинила Малахова в изменах Тарзана: "Все выглядело мерзко"

Вчера, 14:30Звездно

Пономарев, DZIDZIO, Пивоваров и ALEKSEEV спели вместе. Предупреждаем, видео может вызвать слезы

Вчера, 13:46Звездно

Родители покойной Фриске подали в суд на внука и Шепелева

Вчера, 12:04Звездно

Никита Добрынин принял участие в российском "Холостяке": фото

Вчера, 09:45Events

Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине

Вчера, 07:51Events

Яркие открытки с первым днем весны 2021: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 05:37Психо

Гороскоп на сегодня 1 марта: Весам нужно устроить вечеринку, а Скорпиону сосредоточиться

28 февраляEvents

С первым днем весны: короткие поздравления и смс

28 февраляЗвездно

Анна Седокова устроила скандал на телевидении и покинула съемки

28 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 28 февраля – 6 марта: все знаки зодиака

28 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 28 февраля: Овна ждет хороший день, а Тельца – сюрприз

28 февраляEvents

28 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

27 февраляЗвездно

На шоу "Маска" впервые угадали звезду: кто был в костюме Льва

27 февраляЗвездно

NK и Полякова поцеловались в шестом выпуске "Маски"

27 февраляTravel

От Антарктиды откололся огромный айсберг площадью в полтора Киева (фото и видео)

Новости партнеров

Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Соломия Витвицкая впервые прокомментировала свой развод
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть
Тайна века раскрыта: что нужно есть, чтобы похудеть
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой
Девушка белоруса Шепелева станет "многодетной" мамой

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять