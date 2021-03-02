Незрівнянний Джеймс Бонд: 8 "гарячих" фото Деніела Крейга з початку кар'єри

Актор почав зніматися з початку 90-х

2 березня зірці фільмів про Джеймса Бонда, британському акторові Деніелу Крейгу виповнюється 53 роки. Окрім привабливої зовнішності, адже Деніел – блакитноокий стрункий блондин, він також володіє і блискучою акторською майстерністю. Його імідж з роками змінювався і коректувався, а сам Деніел переключався на різні ролі, щоб показати свою багатогранність. Поява в ролі Бонда назавжди змінила кар'єру Крейга. Але не змінила того факту, що з десятиліттями актор майже не старіє.

Подивимося, як виглядав актор з моменту початку кар'єри.

Фільм "Сила особистості", що вийшов в 1992 році вважається дебютом Деніела Крейга у великому кіно. На момент виходу фільму Деніелу було 24 роки, але на той час він уже встиг знятися в парі телефільмів і серіалів.

Деніел Крейг в ролі сержанта поліції в фільмі "Сила особистості" Фото: Getty Images

Але перша світова популярність прийшла до Деніела Крейга після виходу фільму з Джолі "Лара Крофт: розкрадачка гробниць". Деніел помітно змінився (на момент виходу фільму йому було вже 33 роки) і перевтілився, адже він грав головного суперника Лари Крофт.

"Лара Крофт: розкрадачка гробниць" Фото: Pinterest

"Лара Крофт" і попередні фільми закріпили за Деніелом образ актора, який ідеально підходить для ролей в кримінальних, гангстерських драмах і бойовиках. Так, наприклад, знаменитий Стівен Спілберг обрав Крейга на роль члена загону вбивць в трилері "Мюнхен".

"Мюнхен" Фото: Imdb.com

А потім Крейг перетворився в кокаїнового ділка у фільмі Содерберга "Листковий торт".

"Листковий торт" Фото: Pinterest

У 2006 році кар'єра Крейга, можна сказати, змінилася на "до" і "після". Неможливо не відзначити, як Деніел Крейг покращив свій імідж після свого дебюту в ролі Джеймса Бонда в фільмі "Казино" Рояль". Він став ідеальним агентом 007.

Деніел Крейг після прем'єри "Казино" Рояль " Фото: Getty Images

Під час дворічної перерви між цією роллю Бонда і наступною ("Квант милосердя") вийшло шість інших фільмів з Крейгом. До речі, до нового фільму "007: Координати" Скайфолл" (2012) Деніел Крейг вдосконалив свою фізичну форму, в той час, як йому вже було 42 роки.

"007 Координати" Скайфолл " Фото: Pinterest

До речі, в комедії "Удача Логана" Деніел Крейг хоч і не зрадив своєму амплуа (він зіграв експерта з вибухівки), але як мінімум перевтілився до невпізнання!

Деніел Крейг у фільмі "Удача Логана" Фото: themoviedb.org

Здавалося б, як можна залишатися бездоганним на екрані вже понад 19 років (рахуємо з "Лари Крофт"). Але ось виходить детективна комедія "Дістати ножі", де Деніел Крейг у своєму стилі "Бонда" грає чарівного детектива. Нам здається, або за пару десятиліть Крейг майже не змінився?

"Ножі наголо" Фото: Pinterest

На черзі новий фільм – "007: Не час помирати", в якому ми попрощаємося з версією Джеймса Бонда в ролі Деніела Крейга. Вихід фільму вже не раз відкладали, так що ми дуже сподіваємося його побачити вже цієї осені.

Деніел Крейг у фільмі "Джеймс Бонд: Не час помирати" Фото: YouTube

Раніше ми показали трійку найкращих акторів, які зіграли Джеймса Бонда.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися