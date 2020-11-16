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Много вредных вкусностей: как Джамала провела карантин выходного дня

Сегодня, 16:30

Певица рассказала, какие вкусности позволила себе

Первые выходные с карантинными ограничениям закончились, а звезды продолжают рассказывать, чем они занимались. Пока Лилия Ребрик удивляла всех растяжкой, певица Джамала не смогла отказаться от любимой еды

На своей страничке в Instagram певица призналась, что побаловала себя вредными вкусностями и поинтересовалась, как выходные прошли у подписчиков.

Джамала
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Итак, первые выходные карантина: две пиццы, коробка пахлавы, семечки, орешки. Я не знаю, сколько это ещё продлится, но уже тяжело. Давайте, сознавайтесь, а что вы ели, мои идеальные?", – написала Джамала.

Подписчики признались, что на выходных тоже порадовали себя любимыми блюдами, а они не всегда были полезными. Если полистать комментарии Джамалы, можно встретить блюда на любой вкус: пицца, заварные пирожные, шоколадный кекс, хот-дог, орешки со сгущенкой.

Ранее Джамала объяснила значение имен своих детей.

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