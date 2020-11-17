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Армена Джигарханяна похоронили в Москве: фото

17 ноября, 14:46

Попрощаться с актером пришли многие знаменитые деятели искусства

В Москве прошло прощание, а затем – похороны легендарного актера Армена Джигарханяна, который ушел из жизни 14 ноября.

В последний путь его провожали в Московском драматическом театре, а похоронили легенду кино на Ваганьковском кладбище. Проститься с артистом пришло немало знаменитых деятелей искусства, среди которых: Бедрос Киркоров, Эдгар Запашный, Александр Розенбаум и многие другие.

Прощание с Арменом Джигарханяном в Москве
Прощание с Арменом Джигарханяном в Москве
Фото: Getty Images

Однако многие коллеги Армена Борисовича не смогли прибыть на прощание с ним, поэтому их соболезнования зачитывали на сцене.

Армена Джигарханяна похоронили в Москве
Армена Джигарханяна похоронили в Москве
Фото: Getty Images

Армен Джигарханян был удостоен званий Народного артиста Армянской ССР, Народного артиста СССР, награжден орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством". В 2001 году ему присвоили звание почетного гражданина Еревана за популяризацию армянского искусства. Но, кроме этого, он получил бесценную награду – всенародную любовь и признание зрителей.

Ранее родственники Армена Джигарханяна рассказали о последних днях жизни артиста. Супруга Армена Борисовича Татьяна Власова была рядом с мужем до конца.

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