Родственники Армена Джигарханяна рассказали о последних днях жизни артиста

В последнее время артист серьезно болел

14 ноября умер советский актер Армен Джигарханян. Ему было 86 лет. Артист сильно болел. Жена и пасынок Джигарханяна рассказали StarHit о последних днях жизни легендарного актера.

Жена артиста Татьяна Власова была рядом с мужем до конца. Она отметила, что в последние годы Джигарханян часто оказывался в одной и той же больнице, его уже знали все медсестры.



"Смотрят давление, кровь, сахар — показатели обычно нормальные, потому что всегда даются вовремя какие-то таблетки", – рассказала Татьяна.

Актер Армен Джигарханян Фото: facebook.com/Armen-Djigarkhanyan

Пасынок Джигарханяна Степан признался, что смерть артиста не была неожиданностью для них. Состояние артиста ухудшалось, а еще негативно повлиял малоподвижный образ жизни. Из-за карантина Армен Джигарханян не выходил на улицу.



"На фоне обострения диабета начались серьезные проблемы с почками, он был подключен последние пару дней к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Наложился и эффект неподвижного образа жизни: раньше можно было выходить гулять, а потом вышел приказ, чтобы старики сидели дома. В конце стало совсем плохо, пролежни дали неприятный эффект: пошло воспаление и некроз тканей. Но человеку все-таки 86-й год жизни шел", – рассказал пасынок.

Армена Джигарханян похоронят сегодня в Москве на Ваганьковском кладбище.

Ранее мы писали, каким запомним Армена Джигарханяна.

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