Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

14 ноября, 13:51

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала видео с актером в Instagram

Бывшая супруга Армена Джигарханяна, который скончался 14 ноября, Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала смерть актера. Пианистка опубликовала короткое видео на своей странице в Instagram, где Джигарханян ведет авто.

"Все, балик джан", – написала в посте слова Армена Борисовича.

- (@vitalinaromanovskaya)

"Балик" по-армянски означает малыш, а словом "джан" принято обращаться к дорогому человеку.

Цимбалюк-Романовская также заявила, что ей хочется, чтобы бывшего мужа запомнили как великого актера. Об этом пишет "СтарХит".

Армен Джигарханян и экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская
Армен Джигарханян и экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская
Фото: Getty Images

"От нас ушла целая эпоха, человек-легенда, хочу, чтобы Армена Борисовича запомнили таким, каким он был в самом расцвете сил", – передает издание слова пианистки.

Женщина также отметила, что не имела возможности пообщаться с Джигарханяном три года. Якобы его увезли от нее, "вбили ему в голову всякую чушь", были против их встреч. Романовская также утверждает, что у Джигарханяна была деменция.

Читайте также:
Армен Джигарханян завещал все свое имущество молодой жене

Армен Джигарханян женился на Виталине Цымбалюк-Романовской в 2016 году. Их брак обрастал скандалами и интригами. Через некоторое время актер публично обвинил молодую жену в покушении на свою жизнь, а также в мошенничестве. Пианистка занимала пост директора Московского драматического театра под руководством Джигарханяна. Осенью 2017 года они развелись.

Ранее была названа вероятная причина смерти Армена Джигарханяна.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Главарь банды, судья Кригс и выдающийся театрал: каким мы запомним Армена Джигарханяна "Стали раком перед Путиным". Так говорил Армен Джигарханян о России, Донбассе и Америке Умер Филипп Левшин. Чем был известен молодой исполнитель
смерть актер жена Армен Джигарханян
Реклама

Новости партнеров

Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Хурма - чем она полезна. Кому нужно ее есть, а кому запрещено
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа

Популярные статьи

Сегодня, 10:40Events

День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и значение

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня 16 ноября: Льва будут боготворить, а Девам нужно браться за учебу

Вчера, 12:32Шоу-бизнес

Правда или вымысел: что известно о булимии у принцессы Дианы, которую показали в "Короне"

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Внучка Ротару выходит замуж за украинского миллионера – СМИ

14 ноябряШоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

14 ноябряШоу-бизнес

Молодая экс-супруга Армена Джигарханяна отреагировала на его смерть

13 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул шоу в четвертом выпуске

13 ноябряШоу-бизнес

Страстные поцелуи и правда, из-за которой участник досрочно покинул шоу: четвертый выпуск "Холостячки"

13 ноябряШоу-бизнес

Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноябряАфиша

Для атмосферной пятницы 13-го: 5 по-настоящему страшных хорроров для любителей ужастиков

13 ноябряАктуально

Как выбрать techwear – одежду для ежедневного использования в любую погоду

13 ноябряШоу-бизнес

"Отрастил ежик": Евгений Кошевой впервые за 19 лет сменил имидж (фото)

13 ноябряШоу-бизнес

Принц Чарльз перед свадьбой с принцессой Дианой признался, что не любил ее

13 ноябряEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 ноябряFun

Невнимательная невеста случайно надела свадебное платье наизнанку (фото)

13 ноябряАктуально

Потеря волос: причины и как это предотвратить

Новости партнеров

Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Остановилось сердце легенды советского кино Джигарханяна
Остановилось сердце легенды советского кино Джигарханяна
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Украинка с 13-м размером бюста свела с ума видом в белье
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Бывшая жена экс-динамовца Морозюка произвела фурор
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Шальная Ана Чери подразнила роскошной фигурой без белья
Шальная Ана Чери подразнила роскошной фигурой без белья

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять