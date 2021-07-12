Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Канны-2021

Новая пассия Тома Круза

Серега поддержал Лукашенко

Atlas Weekend

Самое дорогое

Кот-звезда
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Анджелина Джоли и The Weeknd сходили на один концерт на фоне слухов о романе

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
12 июля, 12:41
Копировать ссылку
Известная голливудская актриса и канадский певец были замечены на концерте в Лос-Анджелесе. Джоли пришли со своими детьми, а The Weeknd отдыхал в компании друзей
Анджелина Джоли и The Weeknd снова были замечены на одном мероприятии
Анджелина Джоли и The Weeknd снова были замечены на одном мероприятии / Фото: Getty Images, Instagram.com

46-летнюю актрису Анджелину Джоли и 31-летнего музыканта The Weeknd на фоне слухов о романе заметили на одном и том же мероприятии. Недавно парочка сходила в ресторан, а теперь они были замечены папарацци на концерте канадского певца Мустафы в Лос-Анджелесе.

Анджелина наслаждалась музыкой в компании своих дочек – 16-летней Захары и 15-летней Шайло, а The Weeknd пришел на концерт со своими друзьями.

И хоть в тот вечер пара отдыхала врозь, многие поклонники звезд считают, что появление Джоли и The Weeknd на одном концерте – не совпадение.

The Weeknd и Анджелина Джоли на концерте в Лос-Анджелесе
The Weeknd и Анджелина Джоли на концерте в Лос-Анджелесе / Фото: instagram.com/angelinajoliefamily, instagram.com/kisslonogy2.0

Источники из окружения пары утверждают, что актриса и певец – просто друзья. В то же время инсайдеры говорят, что The Weeknd якобы никогда не скрывал, что давно влюблен в Джоли.

Ранее The Weeknd несколько лет встречался с супермоделью Беллой Хадид и несколько месяцев с певицей Селеной Гомес. Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом не давала поводов для обсуждения своей личной жизни.

Кто такой The Weeknd?

Настоящее имя The Weeknd – Эйбел Макконен Тесфайе. Артисту 31 год, по происхождению – эфиоп. Эйбел родился в Канаде, в семье эмигрантов. В 11 лет будущий артист начал употреблять марихуану, позже он перешел на более тяжелые наркотики

Свою карьеру артист начал развивать в 2011 году. В 2013 году выпустил первый сольный альбом Kiss Land, второй альбом артиста получил название Beauty Behind the Madness занял первое место в чарте Billboard 200. В 2017 году The Weeknd возглавил рейтинг Forbes 30 самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу-бизнеса моложе 30 лет.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли недовольна решением суда предоставить Брэду Питту совместную опеку над их детьми.

Телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью. Подробнее – в видеосюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Путешествовать за границу бюджетно – реально!
Хакнуть
Канны набирают обороты
6 - 17 июля

В Каннах показали украинский фильм "Бабий Яр. Контекст"

Узнать больше
Цитата дня

У группы "ВИА Гра" было много красивых песен и красивая картинка, но за ней стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми нами произошло.

Анна Седокова певица
Больше признаний от Ани
Канны-2021: Белла Хадид в платье с ожерельем-легкими Schiaparelli
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
11 - 17 июля
Читать гороскоп
Сольный концерт
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Пить стакан теплой воды натощак
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Подарок по гороскопу
Что подарить женщине по ее знаку зодиака
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять