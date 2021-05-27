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Брэд Питт выиграл в суде у Анджелины Джоли по делу об опеке над их пятью детьми

Сегодня, 10:22

Пара долгое время решала вопрос опеки над детьми в суде после развода, на который Джоли подала в 2016 году

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Фото: Getty Images

Брэд Питт, который ранее отреагировал на заявление экс-супруги о насилии, получил право совместной опеки над их с Анджелиной Джоли детьми после продолжительной судебной тяжбы, сообщает BBC.

Джоли подала на развод в 2016 году, и с тех пор пара боролась за опеку. Частный судья, нанятый для наблюдения за этим делом, Джон Одеркирк, вынес решение в пользу Питта.

Постановление "значительно увеличит" время, которое Брэд сможет проводить с детьми.

Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми
Фото: Getty Images

57-летний Питт и 45-летняя Джоли воспитывают 17-летнего Пакса, 16-летнюю Захары, 14-летнюю Шайло и 12-летних близнецов Вивьен и Нокса. Также у пары есть приемный 19-летний сын Мэддокс, на которого в силу возраста не распространяется решение об опеке.

Судебный процесс длился несколько месяцев, присутствовало большое количество свидетелей, экспертов и терапевтов, сообщил источник из окружения пары.

Отметим, что Анджелина Джоли считает несправедливым решение судьи по делу о разводе с Брэдом Питтом.

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Анджелина Джоли Брэд Питт
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