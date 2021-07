Анджеліна Джолі і The Weeknd сходили на один концерт на тлі чуток про роман

Відома голлівудська актриса і канадський співак були помічені на концерті в Лос-Анджелесі. Джолі прийшла зі своїми дітьми, а The Weeknd відпочивав в компанії друзів

Анджеліна Джолі і The Weeknd знову були помічені на одному заході / Фото: Getty Images, Instagram.com

46-річну актрису Анджеліну Джолі і 31-річного музиканта The Weeknd на тлі чуток про роман помітили на одному і тому ж заході. Нещодавно парочка сходила в ресторан, а тепер вони були помічені папараці на концерті канадського співака Мустафи в Лос-Анджелесі.

Анджеліна насолоджувалася музикою в компанії своїх дочок – 16-річної Захари і 15-річної Шайло, а The Weeknd прийшов на концерт зі своїми друзями.

І хоч в той вечір пара відпочивала нарізно, багато шанувальників зірок вважають, що поява Джолі і The Weeknd на одному концерті – не випадковість.

The Weeknd і Анджеліна Джолі на концерті в Лос-Анджелесі / Фото: instagram.com/angelinajoliefamily, instagram.com/kisslonogy2.0

Джерела з оточення пари стверджують, що актриса і співак – просто друзі. У той же час інсайдери кажуть, що The Weeknd нібито ніколи не приховував, що давно закоханий в Джолі.

Раніше The Weeknd кілька років зустрічався з супермоделлю Белою Хадід і кілька місяців зі співачкою Селеною Гомес. Анджеліна Джолі після розлучення з Бредом Піттом не давала приводів для обговорення свого особистого життя.

Хто такий The Weeknd?

Справжнє ім'я The Weeknd – Ейбел Макконен Тесфайе. Артистові 31 рік, за походженням – ефіоп. Ейбел народився в Канаді, в сім'ї емігрантів. У 11 років майбутній артист почав вживати марихуану, пізніше він перейшов на більш важкі наркотики.

Свою кар'єру артист почав розвивати в 2011 році. У 2013 році випустив перший сольний альбом Kiss Land, другий альбом артиста отримав назву Beauty Behind the Madness зайняв перше місце в чарті Billboard 200. У 2017 році The Weeknd очолив рейтинг Forbes 30 найбільш високооплачуваних зірок спорту і шоу-бізнесу молодше 30 років.

Раніше ми писали, що Анджеліна Джолі незадоволена рішенням суду надати Бреду Пітту спільну опіку над їхніми дітьми.

Охоронець Джолі і Пітта дав сенсаційне інтерв'ю. Детальніше – у відеосюжеті: