Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз: фото малыша

Имя и пол ребенка пока не сообщают

Американский 62-летний актер Алек Болдуин, не прошло и семь месяцев, как снова стал отцом – у него родился седьмой ребенок.

Милое фото с новорожденным и остальными пятью общими детьми опубликовала жена актера Хилария в Instagram.

На фото счастливая мать с новорожденным сидит в окружении всех своих детей.

Для 37-летней Хиларии это шестой ребенок, а у Алека есть еще 25-летняя дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.

Имя и пол новорожденного малыша пара пока не называет.

Кстати, менее семи месяцев назад у пары родился мальчик, которого назвали Эдуардо. Также Алек и Хилария воспитывают семилетнюю Кармен, пятилетнего Рафаэля, четырехлетнего Леонардо и двухлетнего Ромео.

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