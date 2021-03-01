Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз: фото малыша
Имя и пол ребенка пока не сообщают
Американский 62-летний актер Алек Болдуин, не прошло и семь месяцев, как снова стал отцом – у него родился седьмой ребенок.
Милое фото с новорожденным и остальными пятью общими детьми опубликовала жена актера Хилария в Instagram.
На фото счастливая мать с новорожденным сидит в окружении всех своих детей.
Для 37-летней Хиларии это шестой ребенок, а у Алека есть еще 25-летняя дочь Айленд от брака с актрисой Ким Бейсингер.
Имя и пол новорожденного малыша пара пока не называет.
Кстати, менее семи месяцев назад у пары родился мальчик, которого назвали Эдуардо. Также Алек и Хилария воспитывают семилетнюю Кармен, пятилетнего Рафаэля, четырехлетнего Леонардо и двухлетнего Ромео.
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