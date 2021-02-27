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Видео дня: Сергей Притула показал дочке фокус и снял ее забавную реакцию

Сегодня, 11:50

Честно сказать, мы тоже испугались

Украинский телеведущий Сергей Притула, который ранее рассказал о дорогом подарке от Маши Ефросининой, поделился забавной реакцией своей маленькой дочки на фокус с водой. Он снял все на видео и выложил в соцсети. Это лучшее, что вы увидите сегодня.

Сергей Притула признался, что часто ищет в Интернете что-то, чем можно порадовать детей. Так, он полностью заполнил бокал водой, положил сверху две салфетки и перевернул бокал. Вода не вылилась из посуды, что очень удивило 3-летнюю Соломию.

, (@siriy_ua)

Милая и одновременно смешная реакция девочки впечатлила подписчиков Притулы. Он же отметил, что хотя дочь больше похожа на свою маму, некоторые черты характера точно переняла от звездного отца.

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"Я тоже с недоверием и некоторым страхом отношусь к чему-то новому и незнакомому в жизни. Но тот конгломерат эмоций, которые промелькнули на лице Соломийки, стоит, чтобы делать и дальше подобные эксперименты", – написал в посте Сергей.

Напомним, что ранее Сергей Притула трогательно поздравил сына с днем рождения.

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