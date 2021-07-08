64-летнюю Татьяну Догилеву госпитализировали с пневмонией – поражение легких на 30 процентов

Известная советская и российская актриса, которая сыграла в таких фильмах, как "Покровские ворота" и " Не ходите, девки, замуж", попала в больницу

Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией / Фото: facebook.com

64-летняя Татьяна Догилева, которая за последние годы сильно внешне изменилась, неделю назад заболела. Несмотря на то, что у нее была температура 38 градусов, она пыталась лечиться дома, но в итоге ее состояние ухудшалось. Врачи убедили звезду госпитализироваться, а уже по прибытию в больницу у нее обнаружили двустороннюю пневмонию.

У Татьяны Догилевой поражение легких на 30 процентов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение легких у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день", – рассказала Догилева.

Татьяна Догилева наиболее известна по ролям в культовых советских фильмах "Покровские ворота", "Блондинка за углом", "Вам телеграмма". Также она снималась в "Ералаше" и исполнила множество ролей на театральной сцене. Несколько лет назад актриса прекратила активную деятельность в кино, но продолжала сниматься в эпизодических ролях.

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