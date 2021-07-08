64-річну Тетяну Догілеву госпіталізували з пневмонією – ураження легень на 30 відсотків

Відома радянська і російська акторка, яка зіграла в таких фільмах, як "Покровські ворота" і "Не ходіть, дівчата, заміж", потрапила до лікарні

Тетяна Догілєва госпіталізована з пневмонією / Фото: facebook.com

64-річна Тетяна Догілева, яка за останні роки сильно зовні змінилася, тиждень тому захворіла. Попри те, що у неї була температура 38 градусів, вона намагалася лікуватися вдома, але зрештою її стан погіршувався. Лікарі переконали зірку госпіталізуватися, а вже після прибуття в лікарню у неї виявили двосторонню пневмонію.

У Тетяни Догілевої ураження легень на 30 відсотків. Про це повідомив Telegram-канал Mash.

"Зараз у лікарні, виявили невелику ковідну пневмонію. Але поразка легень у мене невелика, і лікарі мене дуже добре лікують. Я тут другий день", – розповіла Догілева.

Тетяна Догілева найбільш відома за ролями в культових радянських фільмах "Покровські ворота", "Блондинка за рогом", "Вам телеграма". Також вона знімалася в "Єралаші" і виконала безліч ролей на театральній сцені. Кілька років тому акторка припинила активну діяльність в кіно, але продовжувала зніматися в епізодичних ролях.

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