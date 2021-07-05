Знаменитый режиссер ушел из жизни после того, как переболел COVID-19. У Меньшова была двухсторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности

Умер Владимир Меньшов / Фото: Скриншот из YouTube, mosfilm.ru

Сегодня, 5 июля, стало известно о том, что на 82-м году жизни скончался знаменитый актер и оскароносный режиссер Владимир Меньшов. Об это сообщается на официальном сайте "Мосфильма".

Как говорится в сообщении, Владимир Валентинович скончался от последствий коронавирусной инфекции.

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", – говорится на сайте "Мосфильма".

Владимир Меньшов болел COVID-19 / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Как сообщает Telegram-канал Mash, у Владимира Меньшова была двухсторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Родственники режиссера вызвали скорую утром 22 июня. Прибывшие медики заметили низкий показатель сатурации — 89, поэтому отвезли Владимира Валентиновича в ГКБ №15. Сегодня в 09:36 он скончался в этой же больнице.

Владимир Меньшов – режиссер знаменитых фильмов "Москва слезам не верит", за который он получил премию "Оскар" в 1981 году, "Любовь и голуби", "Ширли-мырли" и множества других кинолент.

Был женат на актрисе Вере Алентовой, в браке с которой родилась дочь Юлия Меньшова – актриса, телеведущая. У Юлии есть двое детей – сын Андрей и дочь Таисия.

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