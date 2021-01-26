55-летняя Лиз Херли похвасталась пышным бюстом в шубе на голое тело: фото

Херли снялась в шубе от известного канадского бренда

55-летняя британская актриса и модель Элизабет (Лиз) Херли продолжает радовать публику своими откровенными фото. На новом снимке, который Херли опубликовала в Instagram, она позирует в нижнем белье без бюстгальтера и в шубе на голое тело.

На снимке Лиз запечатлена на фоне заснеженного заднего двора дома в шубе от канадского бренда одежды DSQUARED2.

"Как я могла сопротивляться?" – подписала фото Лиз.

Элизабет Херли Фото: instagram.com/elizabethhurley1

В комментариях под фото сотни поклонников Херли написали ей комплименты: "Невероятная", "Нестареющая красотка", "Вот это фигура".

Напомним, в июне прошлого года Лос-Анджелесе совершил самоубийство 55-летний магнат и продюсер Стив Бинг – бывший возлюбленный Лиз Херли и отец ее сына Дэмиана. Лиз прокомментировала трагедию. Мы также сообщали, что сына Элизабет Херли перепутали с девушкой.

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