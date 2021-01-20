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Патрик Шварценеггер блеснул кубиками на прессе, но до Арнольда еще далеко

Сегодня, 13:31

Молодой актер продемонстрировал отличную физическую форму

27-летний Патрик Шварценеггер с гордостью идет по стопам своего отца Арнольда Шварценеггера, который недавно назвал Трампа "худшим президентом". Молодой актер был замечен во время минувшего уик-энда на пляже Мауи на Гавайях, где блеснул рельефным торсом.

Патрика засняли папарацци, когда он выходил из Тихого океана после занятия сноркелингом (вид плавания под водой – ред.). Несмотря на пандемию, актер решил провести время на курорте со своими друзьями и семьей.

Патрик Шварценеггер на Гавайях
Патрик Шварценеггер на Гавайях
Фото: Скриншот из Daily Mail

Конечно же, фанаты не смогли не сравнить фигуру Патрика Шварценеггера с формами его отца в молодости. Поговаривают, что до Арнольда сыну еще далеко, но он все равно держит свое тело в тонусе и отличной форме.

Патрик Шварценеггер и Арнольд Шварценеггер в молодости
Патрик Шварценеггер и Арнольд Шварценеггер в молодости
Фото: Скриншот из Daily Mail, twitter.com/VeryOldPics

Ранее сообщалось, что Арнольд Шварценеггер впервые сыграет в шпионском сериале для Netflix.

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Источник: twitter.com/VeryOldPics
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