50-летняя Наоми Кэмпбелл показала свою фигуру топлесс на пляже

Модель продемонстрировала шикарную фигуру

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, защитный костюм которой отдали в музей, опубликовала свою черно-белую фотографию, на которой позировала топлесс.

В своем Instagram-аккаунте Наоми написала, что кадр был сделан во время фотосессии в Кении. Этим летом модель снялась для британского культового журнала i-D.

Наоми Кэмпбелл была одета в бикини, а на ее голове было украшение из павлиньих перьев.

Наоми Кэмпбелл Фото: instagram.com/naomi

За десять часов пост Наоми собрал почти три сотни тысяч лайков. На фото 50-летняя модель продемонстрировала блестящую фигуру.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд снимаются в документалке для Apple TV+.

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