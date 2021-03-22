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50-річна Наомі Кемпбелл показала свою фігуру топлес на пляжі

Сьогодні, 15:21

Модель продемонструвала шикарну фігуру

Британська супермодель Наомі Кемпбелл, захисний костюм якої віддали в музей, опублікувала свою чорно-білу фотографію, на якій позувала топлес.

У своєму Instagram-акаунті Наомі написала, що кадр був зроблений під час фотосесії в Кенії. Цього літа модель знялася для британського культового журналу i-D.

Наомі Кемпбелл була одягнена в бікіні, а на її голові була прикраса з павиного пір'я.

Наомі Кемпбелл
Наомі Кемпбелл
Фото: instagram.com/naomi

За десять годин пост Наомі зібрав майже три сотні тисяч лайків. На фото 50-річна модель продемонструвала блискучу фігуру.

Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл і Сінді Кроуфорд знімаються в документалці для Apple TV +.

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