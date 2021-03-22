50-річна Наомі Кемпбелл показала свою фігуру топлес на пляжі
Модель продемонструвала шикарну фігуру
Британська супермодель Наомі Кемпбелл, захисний костюм якої віддали в музей, опублікувала свою чорно-білу фотографію, на якій позувала топлес.
У своєму Instagram-акаунті Наомі написала, що кадр був зроблений під час фотосесії в Кенії. Цього літа модель знялася для британського культового журналу i-D.
Наомі Кемпбелл була одягнена в бікіні, а на її голові була прикраса з павиного пір'я.
За десять годин пост Наомі зібрав майже три сотні тисяч лайків. На фото 50-річна модель продемонструвала блискучу фігуру.
Раніше повідомлялося, що Наомі Кемпбелл і Сінді Кроуфорд знімаються в документалці для Apple TV +.
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