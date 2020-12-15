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Защитный костюм Наоми Кэмпбелл отдадут в музей. Модель в шоке (фото)

Сегодня, 11:32

Модель не ожидала, что ее наряд станет музейным экспонатом

Всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл, экс-бойфренд которой подал на нее в суд, беспокоится о своем здоровье и безопасности. Так как она часто сталкивается с перелетами, звезда нашла идеальный способ защиты во время пандемии – костюм с маской.

Как сообщает Wall Street Journal, костюм Наоми станет частью экспозиции Музея моды в Бате (Великобритания), чему сама модель очень (очень!) удивилась.

"Когда я узнала об этом, то подумала: "Серьезно? Зачем им это нужно?" – поделилась Наоми.

Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
Фото: instagram.com/naomi

Возможно, модели не понравилось то, что ее костюм привлек столько внимания из-за хейта в Сети. Дело в том, что, когда звезда опубликовала фото в таком защитном наряде в Instagram, на нее обрушилась волна критики. Многие сочли покупку защитного костюма неприемлемой в то время, как такой же наряд мог приобрести врач, которому он нужнее, чем Кэмпбелл.

Модель обвинили в "краже принадлежностей для больниц".

"Они писали мне такие вещи…Будто я пробралась в клинику и украла там костюмы для врачей. Я честно купила его на Amazon!" – заявила Наоми.

Напомним, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и другие супермодели 90-х снимутся в документалке для Apple TV+.

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