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В работе Telegram произошел сбой: что происходит

Сегодня, 14:23

Пользователи жалуются на проблемы с подключением

В работе мессенджера Telegram случился крупный сбой.

Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Больше всего проблем зафиксировано в Киеве, Харькове, Москве, Санкт-Петербурге и Минске.

Более 80% пользователей жалуются на проблемы с подключением к приложению, остальные обращения касаются отправки сообщений.

По состоянию на 14:30 работа Telegram возобновилась, однако некоторые пользователи все еще испытывают проблемы со связью.

Напомним, 16 декабря в работе Telegram также произошел крупный сбой. О проблемах со связью сообщали пользователи в Украине, Австрии, Германии, Италии, Иране, Египте, Узбекистане, США, России и других странах.

Кроме того, создатель Telegram Павел Дуров заявил, что с 2021 года мессенджер начнет монетизироваться. Но "большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения".

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