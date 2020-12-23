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Telegram станет платным, но не для всех: что изменится

Сегодня, 10:35

Дуров обещает, что обычные пользователи едва ли заметят изменения

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что с 2021 года мессенджер начнет монетизироваться. Но "большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам", — отметил российский бизнесмен.

Дуров отметил, что монетизация будет происходить ненавязчиво, поэтому многие пользователи этого даже не заметят. Все текущие сервисы и дальше будут бесплатными.

"Telegram должен и дальше служить образцом технологической компании, которая стремится к совершенству и целостности. Печальные примеры наших предшественников показывают, что это невозможно в составе крупной корпорации", – добавил он.

Что предполагается:

  • все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными;
  • обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно;
  • дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями станут платными;
  • реклама в личных и групповых чатах неприемлема;
  • будет создана рекламная платформа для массовых публичных каналов;
  • если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату;
  • появятся платные стикеры с расширенными возможностями.

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации Украины ведет консультации с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Стороны обсуждают вопросы криптовалюты и виртуальных активов.

Также мы писали, что Дуров в январе 2020 года выступит в суде по иску Комиссии США по ценным бумагам и биржам против размещения цифровых токенов Gram.

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Павел Дуров монетизация Telegram
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